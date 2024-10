La leyenda del fútbol que podría volver del retiro ¡a los 48 años!: "Nunca digas nunca"

El exfutbolista italiano Francesco Totti, leyenda de la Roma, equipo con el que desarrolló toda su carrera, y de la Selección de Italia, con la que se consagró campeón mundial en Alemania 2006, bromeó este lunes con una posible vuelta a los terrenos de juego, aunque dejó claro que nunca lo haría en la Lazio, eterno rival del club de sus amores.

"Ha habido equipos que me han llamado y me han hecho pensar... Sería difícil, pero nunca digas nunca", dijo en un evento de Betsson en Monza (norte) cuando se le preguntó si le gustaría volver al fútbol como profesional. "Ha habido futbolistas que han vuelto a jugar después de varios años, al final de sus carreras. Todo depende de donde se juegue, pero si volviera a la Serie A tendría que entrenar bien", añadió entre risas.

Francesco Totti, un ícono de la Selección de Italia y de la Roma. (Foto: archivo)

El excapitán de la Loba, continuó la misma sintonía y aseguró que podría cumplir en el verde césped sus 48 años: "En dos o tres meses estaría listo. Media hora, veinte minutos... Pero la Lazio nunca sería una opción".

"Todo viene de que una vez hice una broma en una entrevista diciendo que no hay tanta calidad y que podría volver a jugar, pero ahora no hagáis artículos en los que diga que voy a volver a jugar, eh....'", avisó el exmediocampista, adelantándose a la posible repercusión de sus palabras.

Totti aprovechó para recordar el final de su carrera en al cuadro de la capital italiana hace ya 7 años, un club en el que no tiene ningún cargo directivo pese a su importancia como jugador. La mala relación con la nueva directiva, la familia estadounidense Friedkin, complicó su regreso. "No fue mi elección en aquel momento, todos lo saben. Todo tiene un principio y un final. Pero dejar de jugar con la Roma no fue mi elección", explicó. Y terminó alargando la broma: "No hay un 10 en Italia... a lo mejor podría volver", sentenció entre risas.

Fuente: EFE