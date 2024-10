La frase de Luis Suárez tras el escándalo que generaron sus dichos contra Bielsa: "Estoy tranquilo porque..."

Luis Suárez desató el escándalo en la Selección de Uruguay. Con sus declaraciones contra el entrenador Marcelo Bielsa. A ellas le siguieron las de gran parte del plantel y luego de muchos exfutbolistas tanto de la Celeste como antiguos dirigidos por el Loco. Cada comentario se fue ubicando en uno u otro lugar en la disputa y lo extradeportivo salpicó a los resultados en la doble fecha de Eliminatorias.

La situación no se calmó en medio de la competencia. Por el contrario, la derrota agónica en su visita a Perú generó mucha más efervescencia. No le puso paños fríos a la situación el propio Bielsa, quien tras ese partido declaró y aseguró que los dichos de Suárez no modificaron el compromiso de los jugadores pero sí cuestionaron su "autoridad".

La frase de Luis Suárez sobre sus dichos contra Bielsa

Tras este partido llegó el empate sin goles en el Centenario ante Ecuador en el que el público charrúa reaccionó tibiamente contra el entrenador argentino. Pero finalizado ese encuentro todo parecía que lentamente se iba a enfriar. Nada de eso ocurrió. Por el contrario, nuevas declaraciones mantienen viva la llama.

Otra vez es Luis Suárez el protagonista con nuevas declaraciones relacionadas a lo que dejaron sus dichos anteriores. "Estoy tranquilo, porque veo que las cosas mejoran después de lo que dije", sentenció el delantero del Inter Miami en una conferencia de prensa en su club.

Si bien aclaró que "no hubo intención de herir a nadie", señaló: "Entiendo el enojo o algún comentario que se haya malinterpretado, pero hay situaciones que ya se modificaron y hasta lo dijeron algunos jugadores". Es decir, el futbolista asegura que lo que sacó a la luz con sus dichos, contribuyeron a que desde el cuerpo técnico haya un cambio de forma.

"Hubo cosas que ya se habían hablado puertas adentro en varias oportunidades. Esto fue lo que buscaba generar, porque quiero lo mejor para la Selección de Uruguay. Ahora se van a ver aspectos muy positivos", señaló Suárez, esperanzado.