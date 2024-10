La llamativa valoración de Bielsa tras el pobre 0-0 de Uruguay ante Ecuador: “Es muy poco convincente, pero pienso que…”

Marcelo Bielsa afirmó este martes que la Selección de Uruguay mereció establecer diferencias en el partido que igualó 0-0 con Ecuador en la 10ª jornada de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de 2026. El Loco habló en conferencia de prensa en medio del caos que dejaron las declaraciones de Luis Suárez.

"En el primer tiempo se vieron muchas de las cosas que perseguimos, si bien no con el brillo y la contundencia anterior. Y en el segundo defendimos bien, pero no creamos peligro y el partido se cerró", dijo el entrenador argentino ante los medios de comunicación presentes en el estadio Centenario.

Bielsa habló ante los micrófonos.

Sobre su análisis de la doble fecha FIFA de octubre, Bielsa expresó: ,“En el partido con Perú se vio una versión opaca de nuestro juego. Durante el primer tiempo del partido de hoy, creamos siete situaciones de gol, que es bastante y mucho más en el fútbol actual. Pero en el segundo tiempo no pudimos prolongar esa sensación de peligro. Tuvimos la pelota, no fuimos superados excepto los últimos 15 minutos, pero tampoco nos crearon peligro".

"A veces tiene valor no recibir situaciones o no recibir goles. Es una justificación muy poco convincente, pero así lo pienso. Cuando un equipo atraviesa una racha negativa, a veces pierde partidos que debería haber ganado. En la valoración general del partido creo que merecimos establecer diferencias, pero también considero que, en rachas adversas, este tipo de partidos se pueden perder. No es un consuelo, es una apreciación”, añadió el DT de la Selección de Uruguay.

Para finalizar, sobre el rival de turno, Bielsa sentenció: “La conclusión nunca puede ser que contra los mejores jugamos bien y que contra los peores jugamos mal. No tiene lógica. Al rival de hoy habría que ver bien cómo se lo califica. No es un rival menor, con casi todos los jugadores en Europa. La conclusión que debe quedar como definitiva es que Uruguay tiene mejores jugadores que muchos rivales a los que no les pudimos ganar y siempre hay que observar al que maneja ese material y no logra imponerlo”.