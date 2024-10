La picante respuesta del presidente de la AUF al ser consultado sobre la continuidad de Bielsa: “Si empezamos con…”

La Selección de Uruguay atraviesa un momento complicado. Luego de las explosivas declaraciones de Luis Suárez, quien apuntó contra la figura de Marcelo Bielsa, el clima ha sido tenso en la Celeste. Como si fuera poco, sumó apenas un punto en la doble fecha del mes de octubre.

Tras la preocupante derrota ante Perú en condición de visitante, el elenco charrúa se presentó ante su público ante el estadio Centenario. Lejos de lo esperado, el dueño de casa no se sacó diferencias ante la Selección de Ecuador, llegando a 16 unidades en la tabla. De esta manera el equipo está tercero a seis de Argentina, quien mira a todos desde arriba.

Tras el encuentro, uno de los primeros en romper el silencio fue Ignacio Alonso. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol enfrentó los micrófonos y, en un primer momento, se refirió al trámite del encuentro: “Lo mejor de hoy fue el primer tiempo, pero hay que estar tranquilos de cara a lo que viene. Yo estoy tranquilo”.

Al ser consultado sobre la continuidad de Marcelo Bielsa al frente de la Selección de Uruguay, el mandamás del ente rector del fútbol en aquel país fue contundente: “Olvidate. Estamos terceros en la tabla. Si empezamos con esas especulaciones estamos todos locos".

Sobre la escasa cosecha de la Celeste en la fecha de octubre, Alonso sentenció: “Son resultados que uno no quiere y no hemos convertido, pero estamos tranquilos. Sabíamos que íbamos a pasar una zona de turbulencia en un momento en que no teníamos todos los jugadores disponibles, y ahora estamos saliendo de esa zona".