¿Se va? La tremenda sentencia de Bielsa tras el escándalo con Luis Suárez: “Mi autoridad quedó afectada”

El entrenador de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, finalmente habló de la polémica que se generó tras las duras declaraciones de Luis Suárez, contra la forma en la que el argentino lideraba el grupo y reclamando por situaciones puntuales sobre el vínculo con los jugadores.

Lo hizo en el marco de la conferencia de prensa que ofreció luego de que el equipo cayera por 1 a 0 de manera agónica en su visita a Perú, en el marco de la fecha 9 de la Eliminatorias sudamericanas.

Consultado sobre si el escándalo fue un factor determinante para el rendimiento del equipo tras la derrota, Bielsa fue contundente: "Influencia no tuvo ninguna. La entrega del equipo me pareció que fue muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado. Creo que lo que pasó en la semana no condicionó, ni lo vinculo con cómo jugamos. Ni creo que haya tenido efecto que haya sido una semana con mucha efervescencia".

Bielsa habló sobre el escándalo con Suárez

Respecto sobre cómo operó sobre él toda la situación, el Loco expresó: "No ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda afectada, pero la preparación del partido la hice con máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores fue la misma que encontré siempre desde que empecé a trabajar aquí. No alteró para nada la convicción con la que se preparó el partido, el profesionalismo. El funcionamiento del grupo para preparar el partido fue igual que siempre".

Finalmente, fue consultado sobre las reuniones que tuvo con los referentes de la Selección de Uruguay en base a esas declaraciones, pero Bielsa evitó dar detalles. "Las preguntas que ustedes me pueden hacer sobre ese tema son cosas que corresponden al ámbito privado y que yo no voy a responder, sobre el contenido de los encuentros que se dieron y sobre los temas que se revisaron. Más que eso no le puedo decir porque tendría que describir aspectos que corresponden a la intimidad de un grupo. Sí le digo que claramente se evaluó la forma en la que yo ejerzo la profesión", sentenció.