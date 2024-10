La revelación de Bielsa sobre la charla con los referentes tras las bombas de Suárez: “Claramente se evaluó la forma en la que…”

El entrenador de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, fue el epicentro de la polémica que se generó en la semana luego de que Luis Suárez salga a declarar en su contra, contando detalles de la administración que el argentino hacía del grupo y contando su distancia y frialdad con los trabajadores del predio y los hinchas.

Tras los dichos de Suárez, muchos jugadores salieron a hablar y respaldarlo. Entre ellos algunos referentes del plantel. Todos ellos debían dar un mensaje de respaldo al entrenador ahora, de la mejor forma que se puede hacer: dentro de la cancha. Este viernes por la noche, la Selección de Uruguay enfrentó a Perú y perdió 1 a 0 jugando mal, por lo que ese mensaje no fue tal.

La declaraciones de Marcelo Bielsa sobre las reuniones con los referentes

En conferencia de prensa posterior al partido, Bielsa habló por primera vez del conflicto y entre las preguntas le consultaron por la reunión que tuvo con los referentes del plantel en el marco de la preparación para este partido, cuando ya se desató el escándalo. El argentino decidió no contar detalles.

"Las preguntas que ustedes me pueden hacer sobre ese tema son cosas que corresponden al ámbito privado y que yo no voy a responder, sobre el contenido de los encuentros que se dieron y sobre los temas que se revisaron. Más que eso no le puedo decir porque tendría que describir aspectos que corresponden a la intimidad de un grupo".

Sin embargo, más allá de evitar confesiones al respecto, sí dejó una frase llamativa que habla sobre su continuidad. "Los episodios que el grupo debe revisar debe hacerlos internamente, puertas adentro. Por eso prefiero no responder. Sí le digo (al periodista) que claramente se evaluó la forma en la que yo ejerzo la profesión", sentenció.

Por otro lado, Bielsa negó que el escándalo haya influido en el resultado: "Influencia no tuvo ninguna. La entrega del equipo me pareció que fue muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado. Creo que lo que pasó en la semana no condicionó, ni lo vinculo con cómo jugamos. Ni creo que haya tenido efecto que haya sido una semana con mucha efervescencia".

Luego, aclaró: "No ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda afectada, pero la preparación del partido la hice con máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores fue la misma que encontré siempre desde que empecé a trabajar aquí".