Las bombas de Arturo Vidal contra Gareca tras quedarse otra vez afuera de la Selección de Chile: "Si digo lo que pienso..."

Ya falta poco para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, que se jugará entre el jueves 10 y el martes 15 de octubre. Chile, que no clasificó a los últimos dos Mundiales, corre el riesgo de volver a quedarse afuera del máximo certamen internacional de selecciones, a pesar de la ampliación de cupos. Con apenas 5 puntos en 8 partidos, se ubica 9° en la tabla de posiciones a 4 unidades del repechaje y, para colmo, se le vienen dos durísimos compromisos ante Brasil como local y contra Colombia de visitante.

Arturo Vidal, uno de los máximos ídolos en la historia de La Roja, nuevamente volvió a no ser convocado por Ricardo Gareca. En ese sentido, durante una conferencia de prensa que brindó este martes en las instalaciones de Colo Colo, apuntó contra el DT argentino y, de paso, también contra el periodismo chileno luego de que le preguntaran sobre cómo veía al combinado nacional.

Las críticas de Vidal a Gareca

"Sabía que me iban a preguntar. Me gustaría que los periodistas se enojaran. Si digo lo que pienso me van a matar. ¿Por qué no dicen ustedes qué está pasando en la Selección? ¿Por qué esperan que yo lo diga?", comenzó a descargarse The King con una sonrisa irónica en su rostro.

Tras esto, se refirió críticamente a las omisiones del Tigre en la convocatoria: "Tendría que estar aunque no estuviera futbolísticamente... Yo, el Huaso (Mauricio Isla), Charles (Aranguiz), Marcelo (Díaz), los que estén activos deben estar porque la Selección nos necesita. Hay un entrenador con un proceso, pero no podés enfrentar a Brasil con cualquier jugador, te estás arriesgando a quedar afuera de otro Mundial. ¿Cómo vas a enfrentar a Brasil sin jugadores grandes? ¿Cómo el Huaso no va a estar si fue el último capitán? Eso molesta y no lo dicen. Esperan que yo hable en el Twitter o en el Instagram".

Arturo Vidal no juega en la Selección de Chile desde 2023. (Foto: @LaRoja)

A su vez, insistió con sus reiteradas ausencias en La Roja, con la que no juega desde septiembre de 2023: "Quedé afuera de la Copa América estando bien. ¿Hay alguno mejor que yo en mi posición o que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil? No, no hay. La Selección esta mal y todos lo saben. Eso me molesta mucho. ¿Si tuve algún contacto con Gareca? Hablé cinco minutos con él y no hablé más, nunca más me dijo nada", contó.

Por último, hizo una última reflexión sobre el presente de Chile: "Es difícil, no le veo rumbo cuando te enfrentás a dos de las selecciones más fuertes como Colombia, con un potencial terrible, y Brasil, que se despierta con el pie derecho y te puede meter cuatro goles. Lo sufrimos con la generación dorada, imaginen con este equipo joven. Si querés tirar a la basura la Eliminatoria, ok, pero tenemos chances de clasificar al Mundial. Se perdió con Bolivia, perdimos mucho pero hay chances. Ojalá nos vaya bien, que saquemos un punto, pero me da miedo. Digo las cosas como las siento, pero es complicado sacar algún punto en estos dos partidos", concluyó Vidal.