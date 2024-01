La inesperada sentencia de Djokovic acerca de su retiro de las canchas: "Estoy dividido..."

A sus 36 años, Novak Djokovic continúa siendo el número uno del ranking mundial de la ATP y, como si esto fuera poco, es el tenista con mayor cantidad de títulos de Grand Slam de la historia del tenis. A menos de una semana de debutar en el Australian Open, jugará el 14 de enero, el tenista sorprendió al hablar de su retiro

En medio de su entrevista con Sport Klub, se refirió a las expectativas de cara a su futuro inmediato: “Los objetivos siempre son muy altos, pero no se que expectativas que puedo cumplir a esta edad. Aunque siempre me preparo para esto. No me esperaba ganar tres Grand Slams y jugar la final del otro a esta altura".

Djokovic se prepara para el abierto de Australia, donde debutará el próximo 14 de enero.

"Estoy dividido. Una parte de mí sigue siendo ese chico que adora el tenis y da toda su vida por él. Ese chico todavía quiere continuar. Por otro lado, soy padre de dos hijos y estoy lejos de mi familia. Cuando viajo por un largo periodo me rompe el corazón. Siempre me planteo hasta cuándo debería jugar, en cuántos torneos debería participar y si realmente esto vale la pena. Por lo pronto, empecé esta temporada viniendo temprano a Australia, como suelo hacerlo", añadió Djokovic.

"Normalmente siempre tengo claro a dónde quiero dirigirme, cuáles son mis metas. Este año, además de los Grand Slams, están los Juegos Olímpicos. Pero después, no tengo idea que torneos jugaré. Sigo hambriento y pienso seguir compitiendo. El aspecto emocional es mi prioridad". "El tenis ha sido mi prioridad durante más de 20 ó 30 años y no quiero perderme demasiados momentos con mis hijos", añadió el número uno del mundo.

Para finalizar, Djokovic sentenció: "Me encantaría que se me recuerde como alguien que usa su influencia como uno de los mejores del mundo para ayudar a mejorar el deporte y la vida de sus compañeros",