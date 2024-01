Scaloni habló de Riquelme como presidente de Boca: “Espero que…”

Juan Román Riquelme fue elegido como presidente de Boca en diciembre, ascendiendo desde la vicepresidencia para liderar una nueva fase en el club. Su elección generó un gran impacto en el ámbito futbolístico debido a su estatus de ídolo.

Scaloni le deseó lo mejor a Román.

Incluso el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, compartió su opinión sobre el asunto en las últimas horas, reflejando la relevancia del evento en el mundo del fútbol. En una entrevista con el diario Marca de España, el técnico nacido en Pujato, provincia de Santa Fe, se refirió al paso que dio el ex futbolista.

"Ya estaba ahí en el otro mandato, ¿no? Román ama al club, es hincha del club y querrá lo mejor", aseguró Scaloni y agregó: "Es otro amigo que me ha dado el fútbol y espero que le vaya bien. Ha elegido meterse en política y no tanto en el césped; cada uno elige su camino y ojalá le vaya bien".

Además, en medio de su extensa entrevista con el diario español Marca, afirmó que ve mucho y aprende de varios técnicos con ideas parecidas a las que él quiere en el seleccionado: “Me gusta Guardiola, me gusta De Zerbi, que está haciendo un gran trabajo en el Brighton, me gusta Simone Inzaghi, me gusta Spalletti".

Si bien dio una larga lista con varios de los principales y más destacados en la tarea, el exdefensor dejo un párrafo aparte para Carlo Ancelotti, de quien confesó: “Hoy es la referencia de lo que quiero ser como entrenador: un tipo al que todo el mundo aprecia, muy inteligente, que no en vano ha ganado todo lo que ha ganado. Carlo es una referencia”.