El enojo del presidente de Argentinos Juniors con Milito tras su renuncia: "Sé que..."

Luego de haber sido eliminado de la Copa Argentina el pasado 30 de agosto ante San Martín de San Juan, Gabriel Milito presentó su renuncia al puesto de director técnico de Argentinos Juniors. Hasta el momento, el elenco de La Paternal no ha oficializado a su reemplazante.

Cristian Malaspina, mandamás de la institución, se refirió a esta situación. Para comenzar, manifestó: "Nos tomó por sorpresa. No estamos tan de acuerdo con su decisión, pero la respetamos y le agradecemos todo el trabajo que hizo que fue de excelencia. Después, también está la parte humana, donde compartimos cosas muy lindas juntos... Por más que hoy esté un poco enojado por la decisión que tomó, sé que se me va a pasar y no me puedo olvidar de todo lo vivido".

El mandamás del Bicho habló tras la salida del DT.

"Argentinos tiene que mirar para adelante y tomarse el tiempo para elegir al mejor conductor para este proyecto, por el que estamos siendo protagonistas en los últimos años. Siento que no podemos errar y por eso estamos analizando mucho. Ya escuchamos varios proyectos, todos muy interesantes, y hay uno con el cuál venimos trabajando", añadió el directivo en su diálogo con diario Olé.

En cuanto a las posibilidades de que Pablo Guede asuma el rol de DT de Argentinos Juniors, contó: "Es un entrenador que en su momento estuvo muy cerca de ser el primer técnico cuando yo asumí la presidencia del club. Hemos hablado muchas veces, lo fui a buscar muchas veces y ahora se están dando las cosas de los dos lados... Quedan algunos detalles por charlar, pero si todo va bien se puede dar".

Para finalizar, Malaspina dejó clara su postura con respecto al nivel del arbitraje en el país: "El arbitraje es un tema que me preocupa y cada vez más. Creo que requiere mucha capacitación, principalmente en lo que es la implementación del VAR, que es algo que cambió el arbitraje. No creo que sea contra Argentinos sino que es un problema de fondo y a quién le toca es aleatorio. No hay que matar a nadie, es un tema que hay que hablarlo".