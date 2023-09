La impactante sentencia de Alcaraz sobre la presión de ganar el US Open: "Nada me importa más que..."

Carlos Alcaraz derrotó este lunes en octavos al italiano Matteo Arnaldi por 6-3, 6-3 y 6-4 en una hora y 57 minutos y se clasificó a los cuartos de final del US Open, donde enfrentará al ganador de duelo entre Jannik Sinner y Alexander Zverev.

El actual campeón del US Open (ganó en la edición 2022) y número 1 del ránking mundial es junto a Novak Djokovic uno de los principales candidatos a adjudicarse el último Grand Slam de la temporada, aunque asegura no sentir la presión de obtener el que sería su tercer "grande".

Carlos Alcaraz viene mostrando un nivel sólido en el US Open. Foto: EFE.

Precisamente, cuando fue consultado en conferencia de prensa sobre si siente la presión de ser el principal candidato, el joven de apenas 20 años reflexionó con sabiduría: "Sinceramente, no he sentido nada diferente al llegar aquí. Intento no pensar que soy el campeón defensor. Me centro en mi juego y lo que tengo que hacer en pista".

Luego, agregó: "Nada me importa más que jugar a mi nivel y ser feliz con la manera en la que juego. Eso es lo único que me importa. Toda la presión que la gente me quiere poner encima, la echo fuera. La elimino de mi cabeza y me centro en mi juego".

El murciano se mostró satisfecho por el juego que viene demostrando. "Siempre se puede ser mejor, nunca te puedes estancar por muy bien que juegues o te sientas. Pero sí estoy muy contento con el nivel que estoy mostrando. Un nivel muy serio, con pocos altibajos, y jugando un estilo que me gusta jugar y a lo que estamos concentrados en poner en cada partido", cerró.