La desopilante respuesta de Alcaraz tras avanzar a los cuartos del US Open: "Dije que..."

El US Open entró en semana de definiciones y Carlos Alcaraz sigue con un paso imparable en su defensa del título. En cuarta ronda, el número uno del mundo venció al italiano Matteo Arnaldi en sets corridos y ya está entre los ocho mejores del último Grand Slam del año. Dado su gran nivel, la periodista de la organización le preguntó si las canchas rápidas eran sus preferidas y el español bromeó con su cambio de opinión.

Desde su irrupción en el circuito, Carlitos recibió muchísimas comparaciones con Rafa Nadal, el rey del polvo de ladrillo. Sin embargo, el murciano tiene el US Open, en cemento, y Wimbledon, en pasto, en sus vitrinas y no pudo ganar Roland Garros. Por esto, se permitió bromear con que su superficie favorita cambia de acuerdo con los torneos que gana: "Sí, cambié de opinión", dijo con su característica sonrisa.

Luego, Alcaraz agregó: "Dije que, ahora mismo, mi superficie preferida es la cancha dura. Y cuando gané Wimbledon, dije que me había enamorado con el césped, así que probablemente el polvo de ladrillo es la última en la lista para mi".

Con la de hoy, Carlos Alcaraz suma 4?0? victorias de Grand Slam.



Por otra parte, al número uno del mundo le preguntaron a quien prefiere como rival en los cuartos del US Open, que saldrá de una batalla entre Jannik Sinner (8°) y Alexander Zverev (12°) este lunes por la noche. Al contrario de lo que se podía esperar, Alcaraz se la jugó: "Si me preguntas con quién me gustaría más jugar te diría que Sinner, por lo que se vivió aquí el año pasado. Creo que todo el mundo quiere ver ese partido", expresó.

Sin embargo, tampoco descartó al alemán: "Pero también tengo un cara a cara muy ajustado con Zverev y sería muy complicado jugar contra él. Voy a ver el partido entre ambos esta noche, desde luego", aseguró.