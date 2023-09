La desopilante respuesta de Insua a las brujerías ¿de Huracán? antes del clásico con San Lorenzo: “Me cayó…”

San Lorenzo buscará volver al triunfo al recibir a Huracán en el Nuevo Gasómetro, este sábado en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga. El equipo de Ruben Darío Insua buscará imponerse para no bajarse de la pelea en la Zona B, mientras que los de Martínez buscan un triunfo histórico que le permita seguir liderando la Zona A.

El clásico ya viene disputándose desde hace unos días, con fuertes mensajes entre los hinchas, cargados de folclore y en ocasiones violencia. El primer "mensaje" apareció en las inmediaciones del Nuevo Gasómetro y se trata de muñecos en forma de duendes, que aparecían tanto en la vía pública, subidos a los árboles, como en el interior del Centro Deportivo anexo al estadio.

Uno de los muñecos que apareció cerca de la cancha de San Lorenzo.

Aunque nadie se lo atribuyó, se especula con que fueron hinchas quemeros los que ubicaron muñecos con el objetivo de hacer una brujería. Hinchas de San Lorenzo responderían con violencia de la mano de una pancarta que rezaba: "Muñeco quedaste cuando dejaste tirado a esos dos", en referencia a los dos asesinatos producidos en diciembre del 1997, en el marco de los incidentes producidos previo al clásico del Apertura de ese año.

La pancarta de la gente de San Lorenzo.

Más allá de la repudiable respuesta de integrantes de la barra del Cuervo, otro que se refirió a la mucho más inocente "jugada previa" por parte de los hinchas quemeros es el propio entrenador de San Lorenzo, Insúa, que se lo tomó con humor. "Yo creía que lo del Oso Arturo era lo máximo y aparecieron los muñecos, me cayó simpático. No se sabe quién lo mandó a poner que es el dato más importante de todo. Alguna pista tengo, pero los dejo en sus manos. No creo que esas cosas tengan influencia en un partido", sentenció.

La última vez que se disputó el clásico entre San Lorenzo y Huracán fue en la fecha 6 de la Liga Profesional pasada, que terminó en empate 1 a 1 en el Tomás Ducó. El último partido que se disputó en el Nuevo Gasómetro fue en el marco de la fecha 22 de la Liga Profesional 2022, que fue victoria para el local por 1 a 0.