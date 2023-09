El especial consejo de Mascherano al Colo Barco al hablar de su futuro: "Es importante que pueda..."

No son muchos los jugadores de Boca que por su excelente nivel, respaldaron al equipo de Jorge Almirón y contribuyeron en el presente que lo tiene compitiendo en los tres frentes, con la especial ilusión de obtener la presente edición de la Copa Libertadores. Definitivamente, uno de ellos es Valentín Barco.

El Colo logró la titularidad de la mano del entrenador y sus buenos rendimientos no solo lo convirtieron en una pieza clave del equipo, sino también despertaron el interés de distintos clubes por él. El único que avanzó en este mercado fue el Brighton inglés, aunque el ahora mediocampista decidió quedarse para pelear la Libertadores con su equipo.

Valentín Barco es una pieza clave en Boca. Foto: Noticias Argentinas.

Sobre esta decisión y la posibilidad de marchar al fútbol europeo, se refirió otro de los entrenadores que supo aportarle a la corta carrera de Barco. Se trata de Javier Mascherano, quien lo conoce por haberlo entrenado en la Selección Sub 20. “Hoy en día es importante que puedan elegir el lugar adonde van y no apurarse. Chicos como Valentín que tienen un talento diferente al resto, no deben apurarse a tomar la decisión", aconsejó.

En diálogo con DSports Radio, el entrenador argentino ejemplificó su consejo con una comparación con él mismo y su carrera. "En mi caso, ir de Corinthians a Wast Ham fue una mala decisión. Luego llegó Liverpool y después Barcelona. Pero esa mala decisión pudo perjudicarme y mi carrera ser diferente. Lo que trata uno es desde la experiencia tratar de ver no solo lo económico sino ver a qué juega el equipo, cuál es el proyecto", expresó.

Mascherano entrenó a Barco en el Sub 20.

Luego, Mascherano se refirió al equipo que mostró interés en el jugador de Boca. "Brighton es un equipo que hoy en día tiene el perfil de equipo que comprar jugadores jóvenes para que den el salto. Lo vimos con Mac Allister, han comprado con esa visión a Facu Buonanotte, a Julio Enciso de Paraguay, a Estupiñán, quizás ese tipo de equipos te dan la posibilidad de ser una vidriera para dar otro salto. Después son decisiones personales que hay que tomar con el entorno", cerró.

Finalmente, hizo alusión al presente en el equipo de Jorge Almirón: "Valentín está disfrutando de algo que él deseaba muchísimo, como lo hablamos muchas veces, que era jugar en la Primera de Boca. Ya tendrá tiempo de tomar sus decisiones".