El pase "no look" del sudafricano Manie Libbok que encendió las redes

El seleccionado sudafricano de rugby, defensor del título, comenzó su participación en el Mundial que se desarrolla en Francia con una buena victoria ante Escocia, pero el partido estuvo marcado por una jugada que se volvió tendencia en las redes sociales y tuvo a Manie Libbok como protagonista.

El apertura jugó a gran nivel aunque la asistencia para que Kurt-Lee Arendse anote uno de los tries fue sin dudas la mejor jugada de la primera fecha del certamen. El jugador de los Stormers recibió la pelota cerca de la mitad de la cancha y habilitó a su compañero con un pase 'no look' que desarticuló la defensa escocesa.

El video fue viral en cuestión de segundos y Libbok se ganó el respeto de muchos aficionados que están comenzando a descubrir su enorme talento. El próximo partido de Sudáfrica será el sábado 23 ante Irlanda, que arrancó la Copa del Mundo aplastando a Rumania. Tonga es el quinto integrante de la zona.