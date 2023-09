Mascherano y la condición acerca del crecimiento de Garnacho: "Dependerá de..."

Javier Mascherano fue ratificado por la AFA para seguir conduciendo el proceso de Selección menor, tras conducir al Sub 20 en el último Sudamericano y en el Mundial de la categoría, disputado en el país. Con la proximidad del Preolímpico Sub 23 (se disputa en Venezuela en enero del 2024) el entrenador empieza a convocar jugadores para ese proceso.

El torneo otorga dos plazas para los JJOO de París 2024, que se disputa con jugadores menores de 23 años, por lo que Mascherano definió no convocar futbolistas de la Sub 20, sino otros que pueden formar parte del plantel pero no tuvieron su preparación en la albiceleste. Al respecto, el entrenador señaló: “Tuvimos en cuenta a esas categorías -2001 y 2022- que no tuvieron su proceso Sub 20 por la pandemia. Muchos de los chicos no han estado en esas selecciones".

Mascherano dirigirá el Preolímpico Sub 23. Foto: archivo.

Mientras tanto, el mismo día, Lionel Scaloni también confirmó su lista de cara a las Eliminatorias en la que también hay jugadores Sub 23, que seguramente no sean cedidos por sus clubes, teniendo en cuenta que no es obligatorio como sí la fecha FIFA. Uno de ellos es Alejandro Garnacho, quien fue parte del proceso del Sub 20.

El delantero ya parece ser una fija en las convocatorias de Scaloni, no por su historial (apenas suma su tercera, aunque en la primera debió ausentarse por lesión), sino por su presente en el Manchester United, donde vislumbra un futuro prometedor y una actualidad convincente.

Garnacho fue elogiado por Mascherano.

Mascherano se refirió este viernes al delantero, y argumentó: “Sabemos lo que valoran a Garnacho en el United. Lo quieren, lo ven potencialmente a futuro. Él es diferente: es un extremo puro que tiene un desequilibrio muy llamativo para la edad que tiene".

Luego, se mostró sorprendido por sus dotes a sus 19 años. "Es difícil ver que alguien se desenvuelva con la naturalidad que ha hecho en la temporada pasada después de haber debutado. Lo normal es que tenga una adaptación”, señaló, y sentenció: "No es fácil encontrar en el mundo a extremos con su desequilibrio. Dependerá de él hasta donde quiera llegar”.