Qué dijo Almirón sobre la eliminación de River, tras clasificarse con Boca a cuartos: “Justo estábamos…”

Boca logró el objetivo y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Xeneize, que había igualado sin goles en su visita a Uruguay, empató 2-2 ante Nacional en la Bombonera y se quedó con la tanda de penales por 4-2, con una actuación estelar de Chiquito Romero.

Tras el partido Jorge Almirón, como suele hacerlo habitualmente, dijo presente en conferencia de prensa y dialogó con los periodsitas presentes en la sala. Además de analizar la actuación de sus dirigidos en el cruce ante el Bolso, el DT recibió una particular pregunta sobre el rival de toda la vida.

Al ser consultado sobre si observó la eliminación de River, el técnico de Boca fue contundente: "Estamos muy contento porque no fue fácil. Justo anoche estábamos preparando la charla, así que no lo pude ver. Solamente escuchaba desde lejos. No lo pude ver, estábamos enfocados en lo nuestro".

A la hora de referirse a lo que mostró Boca a lo largo de los 90 minutos en la Bombonera, Almirón expresó: "Estoy contento con el resultado, sufrimos demasiado. En el primer tiempo entendíamos que le iba a costar a algunos chicos que hacía mucho que no jugaban. Marcos Rojo hace casi 10 meses que no jugaba, Cavani también.

En el primer tiempo arrancamos bien, de un contragolpe nos hicieron un gol. Nosotros tuvimos muchas, en el segundo tiempo más. En el final te empatan y las sensaciones cambian, cuando no la podes meter sufrís hasta el final. Hay muchas cosas para mejorar, pero tenemos tiempo", sentenció el DT.