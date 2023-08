Insua le respondió a Martegani las picantes acusaciones sobre su salida: "Él esperaba..."

San Lorenzo apenas pudo rescatar un empate por 2-2 este sábado ante Belgrano de Córdoba en el marco de la segunda fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional. Finalizado el encuentro, el entrenador Ruben Darío Insua brindó una conferencia de prensa en la que habló de todo y tocó uno de los temas calientes de la semana para el Ciclón: las declaraciones de Agustín Martegani.

El volante salió de la institución, a préstamo en el Salernitana de la Serie A de Italia, entre idas y vueltas y negociaciones frustradas. En la jornada de este viernes fue presentado en el equipo del Viejo Continente, que este lunes enfrentará a Udinese en lo que puede ser el debut del argentino.

Ya instalado en su nuevo club (está a préstamo hasta finales de diciembre del 2024), Martegani explicó los motivos de su decisión y soltó una responsabilidad para con Insua. "Yo siempre di lo mejor, creo que tomé la decisión de irme porque no estaba en la consideración del técnico. Me apareció esta oportunidad que me pareció increíble, que no podía rechazar. Creo que no estaba en la consideración del técnico, en el esquema. Lo tomo bien, respeto mucho su decisión, pero creo que va más por ese lado. Que no entraba en su esquema", señaló.

Agustín Martegani fue presentado en el club italiano. Foto: Salernitana.

"Insua es una persona que quiere mucho al club, que le fue muy bien. Por eso te digo, yo sentí que para seguir creciendo tenía que dar un paso al costado. Estoy muy feliz con esta decisión que tomé. Desearle lo mejor al club porque me dio todo desde chiquito", agregó luego el joven de 23 años.

Este sábado, consultado por las declaraciones del joven y sin ánimos de polemizar al respecto, Insua se limitó a enviarle buenos deseos, pero dejando entrever que la idea de salir del club era más importante que su falta de continuidad: "Le mando un abrazo a Agustín. Espero que sea feliz. Él esperaba mucho esta oportunidad. Espero que disfrute jugar en Italia que era su deseo. No desde ahora sino que desde hace mucho tiempo. Es todo lo que puedo decir, mandarle un gran abrazo y ojalá pueda triunfar".