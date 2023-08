El sorpresivo palazo de un ex San Lorenzo al Gallego Insua: “Me fui porque no me tenía en cuenta”

Tras varios idas y vueltas, donde existieron acusaciones cruzadas de ambos bandos, Agustín Martegani fue presentado en su nuevo club. El mediocampista de San Lorenzo emigró al Viejo Continente para sumarse a las filas del Salernitana, equipo que logró mantener la categoría en la pasada edición de la Serie A.

Instalado en lo que será su nuevo hogar, donde firmó contrato a préstamo hasta finales de diciembre del 2024, el hombre de 23 años reveló los verdaderos motivos por los que decidió armar las valijas y emigrar de la institución a la cual llegó en 2017 preveniente de Argentino Rojas, club de su ciudad natal. Además, lanzó un sorpresivo palazo contra Ruben Darío Insua.

Martegani fue presentado en Salernitana. (Foto: Twitter @OfficialUSS1919)

Para comenzar, Martegani explicó: "Yo siempre di lo mejor, creo que tomé la decisión de irme porque no estaba en la consideración del técnico. Me apareció esta oportunidad que me pareció increíble, que no podía rechazar. Creo que no estaba en la consideración del técnico, en el esquema. Lo tomo bien, respeto mucho su decisión, pero creo que va más por ese lado. Que no entraba en su esquema".

"Insua es una persona que quiere mucho al club, que le fue muy bien. Por eso te digo, yo sentí que para seguir creciendo tenía que dar un paso al costado. Estoy muy feliz con esta decisión que tomé. Desearle lo mejor al club porque me dio todo desde chiquito. Ojalá algún día pueda volver. Me fui porque sentí que corría muy de atrás", añadió quien, antes de viajar, extendió su vínculo con San Lorenzo hasta finales del 2025.

Para finalizar, Martegani aclaró los rumores por los cuales fue duramente criticado semanas atrás: "Yo nunca me fui del club sin avisarle a nadie, sabían todos. Yo me fui con la autorización del club, le avisé a todas las personas, me dieron el ok, no me escapé a ningún lado En algún momento se había dicho que yo no había avisado, que me fui y no es así. Si no me autorizaban, no me hubiera ido. Hay papeles firmados con el club donde dice que me autorizan, eso quería aclarar".