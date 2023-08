La tajante frase de Almirón sobre las bombas de Almendra contra Benedetto: “Es parte del…”

Este viernes por la noche Boca hizo los deberes y comenzó con el pie derecho su participación en la Copa de la Liga Profesional. En la Bombonera, el dueño de casa venció a Platense por 3-1 con goles de alta calidad convertidos de la mano de Ezequiel Zeballos, Edinson Cavani y Cristian Medina.

Cuando el partido en el Alberto J. Armando recién comenzaba, desde Santa Fe llegaban picantes declaraciones de Agustín Almendra, quien comenzó a ponerle picante al partido del próximo miércoles por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El mediocampista apuntó con munición gruesa contra Darío Benedetto, a quien trato de buchón y mandó a preocuparse por sus problemas personales (el Pipa recientemente se separó de su esposa).

En este contexto, como era inevitable, a Jorge Almirón le preguntaron sobre esta situación en conferencia de prensa. El DT de Boca, con una gran experiencia sobre sus espaldas, no se metió en la polémica y expresó que esto es normal teniendo en cuenta la clase de partido que se avecina.

"No escuché ninguna declaración, no puedo opinar de eso. Darío es un tipo de mucha experiencia y muy inteligente. Es un poco condimento para un juego tan importante. Nosotros nos enfocamos solamente en hacer las cosas bien y hacer un buen partido. De local tenemos la obligación de mostrar una buena cara. Yo me enfoco en eso, lo demás es parte del show, no pasa nada", contestó el director técnico del Xeneize.

Para finalizar, Almirón se refirió al clásico del próximo miércoles ante la Academia."Es un clásico. La verdad que la Copa Libertadores tiene otra energía, es un clásico y no hay favoritos. Esperemos llegar bien al miércoles, somos locales y lo importante es hacer un buen partido aquí. Vamos a enfrentar a un buen equipo que intenta jugar bien también".