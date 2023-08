El insólito motivo por el que expulsaron a Insua en la eliminación ante San Pablo y la reacción de Batalla

San Lorenzo quedó eliminado de la Copa Sudamericana al caer derrotado este jueves ante San Pablo como visitante en el estadio Morumbi. Fue por 2 a 0, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final, luego de la victoria del conjunto argentino por 1 a 0 como local en la ida.

El equipo de Ruben Darío Insua volvió a mostrarse férreo en defensa pero una pelota parada determinó su suerte en el final del primer tiempo, mientras que a los 11' de la otra mitad, una distracción en el área significó el segundo gol, que obligó a sus dirigidos a anotar al menos un tanto para forzar los penales.

La expulsión de Insua en el Morumbi

Corría el minuto 3 de los 6 que adicionó el juez sobre el final, cuando el entrenador protagonizó una de las imágenes de la noche. Se molestó porque Gonzalo Luján, su propio defensor, no apuró un envío al área y por el contrario, jugó hacia atrás. Su enojo fue tal que ingresó al campo a retarlo, recibiendo el reproche del joven.

El árbitro no dudó en expulsarlo, por lo que Insua se quedó en el campo a recriminarle la decisión. El reclamo consumía segundos, valiosos para San Lorenzo, por lo que el capitán Augusto Batalla salió despedido del arco para pedirle al entrenador que se vaya a los vestuarios. "Andá, Ruben, dale", se lo escuchó decir.

Lo cierto es que Insua no se retiró y lo vio desde atrás del arco. A donde sí dijo ausente fue a la conferencia de prensa, a la que no pudo asistir por haber sido expulsado, como indica el reglamento. En su reemplazo estuvo Fabián García, su ayudante de campo, quien explicó lo sucedido: "Lo expulsa porque invadió el campo de juego. Le quería decir algo a Luján y no lo escuchaba. Me parece que fue por eso. Con los ruidos no se escucha, eso fue lo que sucedió".