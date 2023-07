Atento, Demichelis: la importante decisión que tomaría Insua en San Lorenzo para el clásico ante River

El próximo fin de semana podría definirse la Liga Profesional. La enorme distancia que ha conseguido River con respecto a sus inmediatos seguidores hace que el partido con San Lorenzo tenga un atractivo extra. Si bien todavía resta saber cómo le ira a Talleres de Córdoba, el millonario podría dar la vuelta el sábado en el Gasómetro.

Ante esto, tanto Martín Demichelis como Ruben Insua fueron cautos al momento de hablar sobre lo que puede pasar aunque el Gallego dejó en claro que podría tomar una importante decisión ya que el próximo miércoles deberá jugar en Colombia el partido de ida de la Eliminatoria de los 16avos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Medellín.

Demichelis podría lograr su primer título en el Gasómetro.

Insua, al respecto, explicó: "Quedan 72 horas para el partido ante River, veremos mañana (por hoy) y pasado para ver cómo se recuperan los jugadores. Hablaré con el departamento y el preparador físico, nosotros el miércoles tenemos un partido muy importante por la Copa Sudamericana".

"Iremos viendo si le damos posibilidades el día sábado a los jugadores que no actuaron hoy y que están frescos. Blandi estuvo concentrado pero me dijo el médico que tenía una tendinitis y era preferible que no actúe hoy para que llegue en condiciones al sábado y a Medellín. En principio no sería algo demasiado importante", agregó el DT del Ciclón.

Luego, sobre el cruce con los cafeteros, Insua analizó: "Nosotros ya sabíamos con anterioridad el rival que nos tocaba, es un equipo muy duro que hizo diez puntos en su grupo de Libertadores y es algo muy difícil de realizar. Va a ser un rival complejo aunque confiamos en nuestras propias posibilidades. Esperamos llegar descansados a Medellín para cerrar la serie en Buenos Aires. A nivel internacional no hay rivales fáciles, el DIM tiene un buen equipo y ya sabemos a quien tenemos en frente".