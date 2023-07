Tras la salida de Messi, PSG oficializó a su nuevo DT

El español Luis Enrique fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Paris Saint Germain en reemplazo de Christophe Galtier, quien fue despedido un año antes de lo estipulado en su contrato. El ex DT de la Selección de España, que dirigió el último Mundial de Qatar 2022, firmó un contrato por dos temporadas y luego concedió una conferencia de prensa junto al presidente Nasser Al-Khelaifi, quien agradeció el paso de Lionel Messi por el club.

"Quiero dar las gracias a Lionel Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol, con quien pasamos dos magníficos años", inició el millonario empresario la conferencia de prensa, luego de tres horas de demora por su vuelo a París.Luego, el qatarí presentó al séptimo entrenador que toma el cargo desde la compra del club en 2011. Antes de Luis Enrique pasaron el italiano Carlo Ancelotti, el francés Laurent Blanc, el español Unai Emery, el alemán Thomas Tuchel, el argentino Mauricio Pochettino y Galtier.

Para comenzar, quien supo dirigir a Barcelona, reveló sus sensaciones antes de comenzar su nuevo desafío: "Estoy muy contento de firmar con el PSG. Agradezco al presidente y al director deportivo su confianza y espero devolverla en las próximas temporadas".

A la hora de referirse a su estilo de juego, Luis Enrique soltó: "Mi idea del fútbol es un fútbol ofensivo, un fútbol que divierta a los aficionados y, sobre todo, un fútbol que dé buenos resultados. Ése es mi reto. Tengo la ayuda del club. Creo que a los aficionados les va a encantar lo que van a ver".

Para finalizar, el DT respondió sobre la obligación de competir por la UEFA Champions League: "Me gusta sentir la presión. Es fantástico sentir la presión. Hay como 10 equipos con esa misma obsesión. Hay equipos con más experiencia que nosotros, pero no significa que no podamos ganarles. Hay que ser ambiciosos y buscar la mejor versión del equipo. Es un un objetivo de todos nosotros".