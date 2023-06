El desopilante augurio del Kun Agüero a Lautaro Martínez a horas de la final de la Champions: “¡Qué cag…!”

El Manchester City jugará la segunda final de la Champions League de su historia este sábado ante el Inter de Lautaro Martínez. La anterior, en 2021, fue probablemente una de las mayores decepciones a nivel clubes que debió transitar el Kun Agüero, emblema de ese equipo en el que es considerado ídolo. Fue derrota ante Chelsea y desazón para el argentino, ya retirado y con participación como panelista de una señal televisiva.

El equipo inglés lo vive como una revancha y Kun Agüero lo sabe. Por eso no pudo evitar mostrar sus ganas de que gane su exequipo a pesar de tener enfrente a la máxima figura del Inter, el argentino Martínez, quien les ofreció una entrevista a su excompañero de Selección, y a Carlos Tévez y la periodista Gemma Soler.

"Yo soy del City, pa. Está todo bien, quiero que te vaya bien pero bueno. O sea, si ganamos 2 a 1 y hacés un gol sé que vas a estar caliente. Pero esto es así", le dijo el ex Independiente al ex Racing.

"Yo voy por el City, ¿vos?", le preguntó luego a Carlos Tévez, quien se quiso sacar el problema de encima y respondió: "Cerramos ahí" (con el 2 a 1). Se puede esperar que el ex Boca también desee un triunfo del equipo inglés no solo por tener un pasado en ese equipo y en la Juventus, histórico rival del Inter, sino por el hecho de no haber compartido plantel con el Toro como para forjar una relación.

Luego, el Kun se sinceró sobre la encrucijada de apoyar al City. "Qué cagada che. Es un bajón eso porque es como 'rompela y después vemos que pasa'", cerró. "Después vemos qué pasa", lo desafió Lautaro. Y añadió. "Seguramente va a ser un lindo partido porque vamos a tratar de jugarle igual a igual al City que es un gran rival pero ojalá que gane el mejor".

"Una final es una final pero vos ya estuviste en una situación así. Pero bueno, te deseo lo mejor", comenzaba a cerrar la entrevista Agüero pero Tévez interrumpió para meterle polémica: "Un puñal por atrás te clavó", le dijo a Lautaro Martínez.

Agüero solo atinó a defenderse y pedirle el buzo que tenía puesto con la simpatía que lo caracteriza. Todo fue risas y la participación del Toro en la entrevista se cerró. ¿Podrá amargarle el sueño al Kun y cumplir el propio?