La contundente advertencia de Alcaraz tras avanzar en Roland Garros: "Los que me quieran ganar deben..."

Carlos Alcaraz sigue a paso imparable en Roland Garros. Este domingo, el máximo candidato al título en París limpió a Lorenzo Musetti en sets corridos y avanzó a los cuartos de final. Allí se enfrentará a Stefanos Tsitsipas, pero en conferencia de prensa le dejó un mensaje muy claro al griego y a todos sus posibles contrincantes.

"Fue mi mejor partido en lo que va del torneo", aseguró el número uno del mundo tras la victoria por 6-3, 6-2 y 6-2 ante el italiano, que nunca encontró respuestas a la velocidad del murciano. En lo que va del Grand Slam parisino, Alcaraz cedió un solo set en cuatro encuentros.

Luego, la joya de 20 años advirtió a todo el resto de Roland Garros: "Me encuentro bien físicamente, también tenísticamente tengo un nivel muy alto, tengo confianza y sé que los rivales que me quieran ganar deben tener una exigencia muy alta. Voy a los partidos pensando que es así y eso aumenta mi confianza", expresó.





Alcaraz afirmó haberse inspirado en Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer "porque tenían esa capacidad de mantener un nivel de exigencia mental, física y tenística muy altos". "Trato de parecerme a ellos en ese sentido", señaló.



El español se medirá contra el griego Stefanos Tsitsipas, al que ha ganado en los cuatro duelos previos, pero aseguró que será "un rival muy duro" aunque reconoció que "su tenis (me) va bien".



El número 1 del mundo afirmó que tratará de tomarse el duelo de cuartos "como una ronda más", porque ha ya jugado partidos similares, por lo que ya no tiene ese punto de incertidumbre.



"En 2021 llegué a cuartos en Estados Unidos y al año siguiente gané el torneo. El año pasado llegué aquí a cuartos, espero que gane también", indicó.



Alcaraz dijo que ha tenido un nivel muy alto durante todo el torneo, pero que a medida que se avanzan rondas los rivales son de más intensidad, lo que le obligan a una mayor exigencia.



El español reconoció que siente el cariño del público, en los entrenamientos y en los partidos, aunque señaló que no aspira a quedarse con los fans de su compatriota Rafael Nadal.

Fuente: EFE