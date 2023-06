El ídolo de Boca que terminó mal con Riquelme pero confirmó que irá a su despedida: “Román, muchas…”

A Juan Román Riquelme no le faltan volantes centrales para el equipo que prepara en Boca para su despedida. La lista es larga: Chicho Serna, Raúl Cascini, Fernando Gago, Leandro Paredes y Ever Banega. Sin embargo, el que no podía faltar es el máximo ganador de títulos con esa camiseta, Sebastián Battaglia, quien finalmente confirmó su presencia.

A pesar de algunas especulaciones en torno a cómo finalizó la relación entre ambos luego de que el actual vicepresidente del club decidiera su salida de la dirección técnica de la primera división y principalmente por el cómo (fue despedido en una estación de servicio), el "Seba" finalmente dio el sí por intermedio de un video que se viralizó en las redes.

"Hola Román. Muchas gracias por la invitación. Ahí estaremos el 25 acompañándote en una Bombonera seguramente explotada. Disfrutaremos un día inolvidable para vos y todos los hinchas de Boca", señala Battaglia en el video grabado desde su academia de fútbol SB5.

Para Battaglia será regresar a la Bombonera en la que tantas veces fue ovacionado, luego de la eliminación de la Copa Libertadores ante Corinthians en octavos de final, lo que catapultó su salida en el medio de tensiones y reclamos por parte del DT.

Independientemente si las diferencias fueron saldadas o no, el actual entrenador de Huracán sabe que su presencia es importante en el gran evento. De hecho, Riquelme también mostró un gesto al convocarlo, reconociéndole el lugar en la historia que se ganó como jugador y también entrenador, donde sumó dos títulos: la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga 2022.