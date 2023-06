La honestidad brutal de Messi al hablar de su relación con los Ultra del PSG: "Hubo un quiebre con..."

La historia de Lionel Messi y París Saint Germain, luego de dos temporadas, llegó a su fin. El astro de la Selección argentina cosechó tres títulos en su paso por la capital francesa y, ahora, su carrera profesional continuará en el fútbol de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Más precisamente en el Inter Miami.

Este sábado (el día de su cumpleaños número 36), saldrá a la luz la última entrevista que el campeón del Mundial de Qatar 2022 brindó en suelo francés antes de su partida. Allí, en su diálogo con beINSports, el ganador de siete Balones de Oro se refirió, entre otras cosas, a su relación con los hinchas del PSG.

Para comenzar, Messi manifestó: "Desde el principio fue algo muy lindo el recibimiento. Después la gente empezó a tratarme diferente, una parte del público del París, la gran mayoría me sigue viendo y tratando como al inicio, pero sí hubo un quiebre con gran parte de la afición"

"No fue mi intención ni mucho menos, se dio así, anteriormente había pasado también con Mbappé y con Ney. Sé que es su manera de actuar, pero me quedo con la gente que siempre me respetó, como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué. Nada más, es una anécdota", añadió el rosarino.

Para finalizar, Lionel Messi sentenció: "Vine a París porque me gustaba el club, tenia amigos, mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de Selección, compañeros que ya había conocido. Me parecía que más allá de lo que era el club iba a tener una adaptación más fácil que en cualquier otro lugar que pudiera ir".