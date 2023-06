El fuerte pedido de Insúa a la dirigencia de San Lorenzo tras el 1-1 con Estudiantes: “Tienen que…”

Estudiantes y San Lorenzo igualaron 1 a 1 en La Plata con un picante final en el que Augusto Batalla le atajó un penal a Benjamín Rollheiser en el noveno minuto de descuento. El arquero fue protagonista en otros pasajes del partido tras discutir con un alcanzapelotas y luego en la gran jugada del penal en el que antes de la ejecución, mojó literalmente con agua al ejecutor.

La estirada a su palo izquierdo, bien abajo, y la increíble reacción en el rebote le permitieron defender el resultado de su equipo que sumó un punto en la lucha por la clasificación a las copas.

Terminado el partido, el entrenador Rubén Darío Insúa se refirió al arquero destacando su labor en el penal y habló sobre su continuidad. Consultado por si la dirigencia debe hacer un esfuerzo para retenerlo, respondió: "Sí, claro. Pienso que eso va a suceder por varios motivos. Primero porque es un gran arquero. Ya demostró que es arquero de equipo grande. Le tocó reemplazar a uno de los arqueros más importantes de la historia del club y lo hizo bien, con naturalidad".

Luego, añadió: "Aparte, habló conmigo hace un mes o mes y medio y me dijo que estaba muy contento acá. Que en ningún lugar se iba a sentir más cómodo. Y el club va a tener que hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo con el dueño de su pase que es River. Imagino que le harán un contrato largo porque es un arquero que demostró un gran compromiso con el club. Se ha ganado el afecto del público, que no es poco".

Finalmente, también se refirió a las posibles nuevas bajas. "No pude hablar nada (con la dirigencia). Gattoni me dijo que le comunicó la gente del Sevilla que a partir del primero de julio tiene que estar ahí. Espero que no se vaya nadie más. Pero no estoy preocupado. Ahora tenemos seis días para preparar el partido del martes que tenemos la obligación de ganar y estoy seguro que el estadio va a estar repleto de gente. Cuando termine el partido veremos si no alcanza para clasificar".