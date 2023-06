La tremenda frase con la que Lisandro Martínez recordó su salida de Newell's: "Fue..."

El defensor del Manchester United y la Selección argentina Lisandro Martínez recordó su paso por Newell`s en sus inicios como profesional y criticó la gestión de la dirigencia y de los entrenadores de aquel entonces, ya que no sintió que estuvieran capacitados para llevar adelante un club de esa jerarquía.

"En Newell`s no sentía que iba a jugar profesionalmente, más allá de haber debutado. Fui campeón en la Reserva donde había muchos chicos con proyección y sueños, pero mediante el técnico que estuvo en ese momento y gente que no proyectaba con esos chicos, hoy tal vez están sin clubes o en lugares donde no se merecen", aseguró el campeón del Mundial de Qatar 2022.

El zaguero central tuvo su debut como profesional en la Lepra rosarina el 27 de junio de 2017, en la derrota 2-0 frente a Godoy Cruz en el Coloso Marcelo Bielsa. Licha Martínez fue titular en aquel partido y tuvo un desempeño muy bueno, a pesar de que el equipo no pudo sumar puntos.

Su participación en Primera División se debió a que en 2016 fue campeón del Torneo de la Reserva con el equipo rosarino al derrotar en la final a River por 3 a 2. El defensor fue una de las figuras del campeonato y le valió ser llamado por el entrenador Juan Pablo Vojvoda para la temporada siguiente.

A pesar del enojo con los manejos del club por varios jugadores de aquel plantel campeón, Martínez destacó el apoyo de los hinchas y nunca les reprochó nada: "Lo que a mí me pasó no tiene nada que ver con la gente. Los hinchas me demostraron todo su cariño".