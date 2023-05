Mascherano reveló el fuerte motivo por el que volvió al Sub 20 tras renunciar: “Fue crucial una charla con Scaloni”

Javier Mascherano espera por recibir en el predio de la AFA a los futbolistas que convocó para disputar el Mundial Sub 20, con el objetivo de comenzar a preparar a su plantel e inculcarles los conceptos tácticos necesarios. El entrenador goza de esta oportunidad luego de que fuese ratificado en el cargo, tras una renuncia en febrero pasado.

El Campeonato Sudamericano de la categoría fue un trago amargo para el DT, ya que no pudo conducir al equipo a la clasificación para esta competencia, que terminará jugando por ofrecerse como sede, teniendo en cuenta que Indonesia perdió esa chance por motivos políticos. Conocido el hecho de que Argentina iba a jugar el Mundial la dirigencia se movió rápidamente para ofrecerle el cargo a Mascherano y en esas negociaciones, el entrenador de la mayor, Lionel Scaloni, tuvo un papel importante.

Scaloni y Tapia interfirieron para que Mascherano permanezca en el cargo.

El propio Mascherano contó esos detalles en una entrevista brindada al medio D Sports. “Una vez que terminó el Sudamericano lo primero que hicimos fue tomarnos un tiempo para pensar un poquito y replantearme cosas. Fue un golpe muy duro, un fracaso para nosotros. Más allá de la intención del presidente (Claudio Tapia) como de Bernardo (Romeo, director de selecciones) y del entrenador de la mayor (Lionel Scaloni), que agradezco su apoyo, también creía que lo mejor era dar un paso al costado y darles tranquilidad para que eligieran a quien quisieran", contó.

Luego, señaló: "Pasó el tiempo, me insistieron y fue crucial una charla que tuve con Scaloni en el predio de Ezeiza donde me manifestó su intención de seguir contando conmigo de la misma manera”.

“Scaloni me propuso para trabajar en AFA, él me invitó junto con Tapia. Él tiene a su cuerpo técnico y yo no formo parte de eso. Sí en este último tiempo lo que se buscó a través de Romeo y Scaloni es marcar una línea desde la mayor para abajo, tener una continuidad de lo que se hace con la mayor, estar alineados, cada uno con sus matices”, confesó sobre la estrategia de AFA.

Y completó: “Me dieron argumentos para que siga más allá del resultado, que soy el primero que sabe que fue muy malo. Había aspectos positivos para ofrecerme la continuidad. En el Sub 20 estoy muy cómodo, es como mi casa”.