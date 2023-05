El tremendo elogio de un histórico tenista a Lionel Messi: "Soy su fan número uno"

No es ninguna novedad hablar de la admiración que genera a lo largo y ancho del mundo la figura de Lionel Messi. Incluso, hasta los deportistas de elite suelen rendirse ante los pies de uno de los mejores futbolistas de la historia. En esta ocasión, quien habló sobre el rosarino fue Yannick Noah.

El francés, reconocido fanático del París Saint Germain, asiste todos los partidos al Parque de los Príncipes para alentar al club de sus amores. El legendario tenista no dudó a la hora de hablar sobre los silbidos y abucheos que ha recibido el campeón del Mundial de Qatar 2022. "La gente que sabe de fútbol lo ama", escribió.

Yannick Noah alentando al PSG.

En su diálogo con La Nación, Yannick Noah manifestó: "Nosotros lo amamos. No lo entienden porque es una persona muy introvertida. En Francia somos latinos, nos gusta la gente extrovertida también, con carisma. Cuando Zlatan (Ibrahimovic) vino a París la gente se volvió loca con su personalidad".

"A Messi algunos no lo entienden. Yo soy el fan número uno de Messi. Nunca tuvo un problema con la gente en la calle. Su actitud siempre fue correcta y tengo un gran aprecio a cómo es él como deportista", añadió el ganador de Roland Garros en 1983 (último francés en ganar la competencia en los últimos 74 años).

"Pase lo que pase, se quede o se vaya, la gente lo va a querer por lo que es como deportista. Después pasan cosas que no tienen nada que ver. Pero la gente común de la calle lo respeta y lo quiere porque sabe lo que es como deportista. Deseo que se quede en París. Agarro la bicicleta con mi hijo y vamos al Parque de los Príncipes a verlo. Me alucina la vida deportiva de Messi. Estoy agradecido a la vida por haberlo visto acá. Haga lo que haga, yo lo voy a respetar. Yo no soy un fanático extremista: estoy feliz con verlo jugar. Me gustaría que se quedara", sentenció Yannick Noah.