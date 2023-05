Mascherano reveló la terrible decisión que tomó en medio de la final Argentina-Francia: “Cuando se pusieron 3-3…”

Javier Mascherano se encuentra enfocado en el tercer partido de la Selección argentina Sub 20 en la Copa Mundial de la categoría ante Nueva Zelanda, este viernes a las 18. Para ese encuentro cuenta con mucho trabajo, ya que deberá rotar una serie de futbolistas considerando que el equipo ya está clasificado y algunos futbolistas llegan suspendidos o con malestares físicos.

Sin embargo, el entrenador de la Selección juvenil se tomó un tiempo para participar de los ya tradicionales streams de AFA Estudio, que se convirtieron en un clásico del Mundial de Qatar 2022. En ese vivo, el DT repasó cómo vivió esa competencia y las sensaciones en la final ante Francia.

"Fue terrible. La final la vi con mi familia y preparando un asado. Obviamente que el asado se postergó por el alargue, la idea era ir despacito y cuando terminaba el partido lo comíamos. Se fue postergando y con los nervios ya después ni hambre teníamos cuando terminó el partido", contó el DT, quien además reveló que por salir a festejar nadie comió ese asado.

Luego se refirió a los minutos finales de esa vertiginosa final ante Francia. "En un momento cuando se pudieron 3-3 los últimos cinco minutos ni los veo. Salía de la casa, iba al patio, volvía. Salía otro ratito, volvía. Con unos nervios tremendos. Cuando terminó el partido si me senté a ver los penales pero los últimos cinco minutos no vi más el alargue. Después del gol de ellos no lo vi más. Me fui", confesó.

Mascherano es el actual entrenador de la Selección Sub.

Luego, Mascherano contó cómo fue el contacto con los integrantes de la delegación en plena competencia. "Yo con los chicos me mensajeé todo el Mundial. Con el gringo (Lionel Scaloni) me mensajeé. Después de México fueron siempre las mismas palabras. Siempre el mismo mensaje. El primer partido fue un mensaje pero antes de México otro, asique después de ese partido fue copiar y pegar", contó sobre la cábala.

Finalmente, se refirió a Lionel Messi y su mención al equipo del 2014 en medio de los festejos en el Monumental. "Leo siempre ha sido alguien que se ha comportado con todos sus compañeros como un gran capitán que es. Obviamente es un gesto que uno agradece porque en ese momento de tanta euforia tener la claridad para recordar a los compañeros que lo intentaron tanto tiempo con él y no lo pudimos lograr. Él sabe que estamos tan contentos por su logro como si fuera propio", cerró.