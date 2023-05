Festeja Mascherano: un “europibe” al que le habían negado ir al Mundial Sub 20, se plantó y lo autorizaron

No todas son malas para la Selección argentina Sub 20. Tras las negativas del Manchester United por Alejandro Garnacho y del Real Madrid por Nicolás Paz, este martes se conoció la noticia de que otro de los "europibes" que convocó Javier Mascherano sí fue autorizado a disputar el Mundial Sub 20.

Facundo Buonanotte, volante que lleva al siete partidos en el Brighton de la Premier League inglesa, contó con el visto bueno de su equipo para que pueda participar de la competición que inicia el 20 de mayo y finalizará el 11 de junio.

El joven argentino de apenas 18 años es una pieza de recambio para el entrenador italiano del equipo inglés, Roberto De Zerbi, que en un principio se negaba a cederlo. Sin embargo y según contó el periodista Gastón Edul en TyC Sports, el futbolista habló con su DT el sábado y le manifestó la importancia que implica ser parte de ese torneo. Aunque el italiano seguía firme en su postura, el jugador insistió y finalmente será parte.

Los primeros entrenamientos del plantel argentino están programados para el 8 de mayo, sin embargo,Buonanotte será liberado recién entre el 10 y 11 de este mes, y recién ahí se incorporará al grupo de cara al debut del Mundial ante Uzbekistán.

De esta manera, Mascherano contará con un volante de muchos recursos técnicos que ya fue parte del proceso y hasta del propio torneo Sudamericano, del cual no pudo participar en plenitud porque se lesionó ante Paraguay. En lo que va de la temporada de la Premier -en esos 7 partidos- anotó un gol y una asistencia.