La dura sentencia de Figal sobre las rojas a Valdez y Roncaglia: "No podemos…"

Boca debutó en la Copa Libertadores con un empate que pudo ser victoria pese a jugar con dos jugadores menos. El xeneize tuvo opciones para ponerse en ventaja y sostuvo el resultado ante Monagas, que terminó siendo positivo por lo que ocurrió durante los noventa minutos y las incidencias que tuvo en contra.

Nicolás Figal fue uno de los que habló apenas terminado el encuentro y apuntó contra los expulsados: Bruno Valdez y Facundo Roncaglia: "Me quedo con que el equipo, con nueve, se entregó al máximo. Lo malo es que no podemos cometer estos errores. En la Libertadores no hay margen. Ahora en la próxima fecha hay que ganar y ya sabemos que estos errores no se pueden cometer".

"Hoy en día, los rivales son todos difícil. Monagas tenía una buena idea de juego, tenían una idea de salir jugando, se animaron y eso es rescatable. Pero bueno, yo me quedo con lo nuestro. Que el equipo hizo un gran esfuerzo jugando con nueve jugadores , la verdad que hay que mejorar", expresó molesto el defensor del equipo de Mariano Herrón.

Para el próximo encuentro, cuando el 18 de abril reciba a Deportivo Pereira (anoche empató 1 a 1 en Colombia frente al chileno Colo Colo), los dos marcadores centrales tendrán que ser otros. Aunque quizás para entonces ya no sea Herrón el que lo decida, sino el entrenador "tapado" que el vicepresidente Juan Román Riquelme podría "destapar" en esta Semana Santa.

De todas maneras, este Boca de Herrón se quedó con el arco en cero ante barracas Central (ganó 3-0) y ancohe. Habrá que ver si todo su palmarés se reduce a estos dos encuentros, seguirá el fin de semana ante Colón y nada más, o su interinato se transformará en confirmación, tal como les sucedió a sus dos inmediatos antecesores, Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra.