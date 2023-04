La "amenaza" de Max Verstappen a George Russell tras el Sprint de la Fórmula 1: "La próxima vez..."

Checo Pérez ganó con comodidad el Sprint que la Fórmula 1 disputó en Azerbaiyán, pero durante la primera vuelta ocurrió un incidente entre Max Verstappen y George Russell que generó la inmediata reacción del bicampeón apenas terminada la carrera corta de la máxima en Bakú. En gran parte de la primera vuelta estuvieron a la par y la maniobra, muy ajustada, terminó quedando a favor del piloto del Mercedes aunque hubo un toque que daño el Red Bull, algo que molestó a "Mad Max".

Ya en el parque cerrado, donde los autos descansaban tras las 17 intensas vueltas, Verstappen esperó a Russell y se le paró adelante para pedirle explicaciones. Mientras le señalaba la parte que se había roto en su auto, dialogaron por algunos segundos y el inglés le dijo que no tenía "agarre" y Max respondió: "Nadie tenía agarre, por eso tienes que dejar espacio”. Sin embargo todo no quedó ahí y, cuando George se alejaba de su posición, lanzo una advertencia: "Espera lo mismo de mí la próxima vez".

En diálogo con los medios, algo más calmado, la siguió: "No está aclarado. Simplemente no entiendo por qué necesita tomar tanto riesgo en la primera vuelta. Fue contra mi pontón, hizo un agujero. Todos tenemos neumáticos fríos, es fácil bloquear. En su hermosa forma de explicar 'Oh amigo, bloqueé, mira el onboard'. No tiene sentido. Pero está bien, aún así fuimos terceros, conseguimos algunos buenos puntos. Hay un agujero, no se ve muy bien, pero es lo que es y nos centraremos en mañana".

Russell también fue consultado al respecto y se sorprendió por la reacción de su rival: "Cuando se acercó por primera vez, pensé que iba a decir: 'Buena batalla, fue una buena pelea'. Me sorprendió lo enfadado que estaba. Por mi parte, su posición ya estaba perdida y desde que tenía ocho años en el karting, si estás en el interior en el vértice de una curva, es tu curva. Si un piloto intenta resistir por el exterior, está corriendo un gran riesgo".

A closer look at the tense encounter between Max and George on Lap 1! uD83DuDC40 #AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/C1JOnQ8uQ4 — Formula 1 (@F1) April 29, 2023

En la primera vuelta en un circuito urbano, realmente me sorprendió que mantuviera la posición. Pero igualmente estoy aquí para luchar, estoy aquí para ganar, no voy a dejarlo pasar porque sea Max Verstappen en un Red Bull. Hubo un montón de palabras y demás por su parte... Él tiene mucho más que perder que yo. Podría haber esperado una vuelta y me habría pasado con su velocidad. Por mi parte, los movimientos estuvieron bien".