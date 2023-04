La tajante respuesta de Holan a los palazos de Gaby Milito: "Me sobran argumentos para..."

La crisis que se desató en Independiente salpicó tensión para con otros protagonistas que no forman parte del día a día del club y aún así entraron en la interna con graves acusaciones. El ejemplo más importante es el de Gabriel Milito, quien responsabilizó a su colega Ariel Holan por el presente de la institución.

El actual técnico de Argentinos habló sobre el entrenador de Universidad Católica de Chile. "Hay responsables y yo sé quiénes son, no solamente la Comisión Directiva sino quien gestionó. Esa persona que se golpea el pecho diciendo que es de Independiente y todos sabemos quién es, cuál fue su comportamiento después de ganar la Sudamericana. Lo tengo clarísimo", sentenció sobre la situación de Independiente.

"Lo dejaron hacer lo que quiso y ahí está la responsabilidad de los dirigentes. Creo que fui bastante claro", cerró el duro mensaje.

Este viernes, Holan dio una conferencia de prensa previo al clásico de su equipo ante Colo Colo. Allí se refirió a la situación del club, no sin antes advertir: "Espero que con esta respuesta se cierre el tema de Independiente porque estamos a 24 horas de un partido muy importante para nosotros", en referencia al clásico chileno.

Luego, el entrenador buscó evitar mencionar a Milito, pero respondió: “No solamente soy hincha de Independiente, sino que también soy socio con mis hijas. Gracias a Dios ya tenemos entrenador, un presidente provisional, y creo que no es momento de entrar en polémicas ni responder, porque, para mí, primero está Independiente. Ayer, hoy y el día en que me muera... Me sobran argumentos para responder y cuando llegue el momento los voy a esgrimir”.