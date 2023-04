El anuncio de la AFA sobre el DT de la Sub 20 de cara al Mundial en Argentina

El Mundial Sub 20 iba a disputarse en Indonesia, pero por un conflicto diplomático entre este país e Israel, la FIFA le quitó la sede y es inminente el anuncio sobre su reemplazo. Argentina -que no se clasificó a la competencia- es la más firme postulante y todo parece indicar que tiene el visto bueno de Infantino. Esto le permitiría a la Selección Sub 20 ser parte del Mundial y lucir a sus jóvenes talentos.

El Sudamericano Sub 20 no fue el campeonato que esperaba Argentina. El equipo comandado por Javier Mascherano no pudo superar la fase de grupos y eso le impidió la clasificar al Mundial de la categoría. Tras el campeonato, el Jefecito le comunicó a la dirigencia que no iba a continuar al mando del equipo. Ante la eventual clasificación por ser sede, ahora deberán buscar entrenador y la AFA ya tomó su decisión.

Mascherano dirigiendo el Sub 20.

"Mascherano nunca se sentó y presentó su renuncia, así que sigue siendo el técnico de la Sub 20”, dijo el gerente de selecciones nacionales de la AFA, Omar Souto a Télam Radio.

Esta frase deja en evidencia una estrategia que ya se venía percibiendo por parte de los dirigentes, que tras la renuncia de Mascherano buscaron tentarlo para que retome la gestión. De hecho, hasta el entrenador del seleccionado mayor, Lionel Scaloni, habló con él junto a Lionel Messi para persuadirlo.

“Mascherano es tan responsable que no hay que convencerlo, sino acompañarlo para que siga trabajando en la Selección. Él es un hombre de bien y que le va a dar mucho a los seleccionados"agregó Souto.

Sobre la organización del Mundial, Souto explicó: “Tapia se movió rápido y fue el primero en proponer la sede de la Argentina cuando se enteró que Indonesia iba a perder la organización. Estamos esperando una confirmación oficial, que tiene que llegar pronto porque hay poco tiempo para organizar todo”.

De no mediar inconvenientes, la notificación llegará en estos días y Mascherano se pondrá al frente del equipo planificando la próxima convocatoria. El certamen se jugará entre el 20 de mayo y el 11 de junio de este año.