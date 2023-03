El Sevilla de Sampaoli cayó por 6-1 contra el Atlético y el Huevo Acuña fue lapidario: "Sobrepasamos todos..."

El Sevilla de Jorge Sampaoli no da pie con bola en la Liga española. Aunque el rendimiento es malo desde el comienzo de la temporada, no deja de sorprender la tremenda goleada que le propinó el Atlético de Madrid del Cholo Simeone: fue 6-1 en el Wanda Metropolitano y Marcos "Huevo" Acuña fue lapidario con el equipo después de sufrir una de las peores derrotas desde que está en el club.

El defensor campeón del mundo con la Selección argentina jugó los 90 minutos de la estrepitosa caída sevillista en Madrid. Luego del encuentro, el ex Racing disparó: "Sensaciones remalas. Si te hacen seis goles... ¿qué sensación te va a quedar? Jugamos muy mal. No es solo el entrenador, los jugadores tenemos que entender qué necesitamos. Nos dan herramientas y no las entendemos, no sé".

Con un claro gesto de bronca, Acuña agregó: "Hoy creo que sobrepasamos todos los límites. Jugamos muy mal y nos llevamos esta derrota".

Además, el Huevo apuntó contra los árbitros por la expulsión de Pape Gueye, que llegó a falta de 10 minutos para el final: "Es más de lo mismo, más de lo que se habla siempre. Queda reflejado. Ellos quieren ser protagonistas", sentenció. Con esta derrota, el Sevilla quedó a un punto de la zona del descenso.

Qué dijo Sampaoli tras ser goleado por el Atlético de Madrid de Simeone

Por su parte, Sampaoli, que está en su segunda etapa al frente del Sevilla, no le escapó a los micrófonos en conferencia de prensa: "Es normal que se mire al entrenador. Vine en una situación difícil, estoy en una situación difícil, intento hacer lo posible para ayudar al club", dijo sobre su continuidad.

"Duro, duro. Más allá de no estar a la altura de muchas circunstancias que generaron esta diferencia, el equipo tuvo momentos donde acortó diferencias, podría haber acortado más, nos expulsan un jugador… un grado de negatividad muy alto para afrontar este tipo de partidos", aseguró para el canal oficial del Sevilla.