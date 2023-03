El reconocido periodista deportivo argentino que bancó los silbidos a Messi en PSG: "Lo llevaron para…"

Mientras Lionel Messi decide su futuro, los hinchas del Paris Saint-Paris dejaron en claro que no lo quieren. Ayer, durante el partido que terminó en derrota con Rennes, lo silbaron cuando fue presentado y lo apuntan como responsable de la eliminación de la Champions League a manos del Bayern Munich. El rosarino, sin embargo, no acusó recibo de la reprobación y se marchó de la cancha sin saludar a los presentes en el Parque de los Príncipes y ya piensa en los amistosos con la Selección argentina.

Esta situación, que se dio cuando nombraban a cada uno de los futbolistas del once titular, fue replicado en las redes sociales y Martín Liberman se pronunció a favor de lo sucedido con una serie de tuits: "Los q se sorprenden por los silbidos de los hinchas del PSG, que esperaban? Q aplaudan un nuevo fracaso? Se van por 2da vez consecutiva en octavos de Champions y tienen q aplaudir? Ustedes plauden a su equipo eliminado en octavos? Siento que hay varas diferentes para evaluar".

"El fracaso es no lograr el objetivo. PSG compró a Messi para ganar la Champions! La liga la ganan siempre con o sin el! Porque deberían amarlo o quererlo si llego hace poco y aún no pudo darles nada? Obvio q van a querer mas a "su" Mbappé (Frances y campeón del mundo). No me vengan con eso", agregó con molestia.

Y para cerra, agregó: "De …no se lo merecen! Que es eso? Lo llevaron para ganar y no lo lograron. Lógicamente el no es el único responsable, pero si era quien le daria al equipo un salto de calidad. Ellos esperan de Messi un nivel como el del mundial o la Copa America y hasta aquí no lo tuvo".

Los dichos de Liberman generaron un sinfín de respuestas y, la mayoría, apuntó contra el periodista por su relación con Cristiano Ronaldo y otros comentaron sus posteos con contundentes fundamentos. Lo único seguro es que la relación de los ultras parisinos con Messi está totalmente rota y esto podría ser una de las causas por las que el rosarino no renovaría su contrato.