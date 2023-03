La revelación de Chiquito Romero sobre sus entrenamientos en Boca: “Nunca en mi vida me…”

Tras la salida de Agustín Rossi al fútbol de Arabia Saudita, Sergio Romero se adueñó de los tres palos de Boca. Tras dejar atrás las molestias en su rodilla, la cual lo mantuvieron fuera de la competencia interna durante el 2022, Chiquito ha ido de menor a mayo con respecto a sus actuaciones. En lo que va del torneo tapó un penal (ante Central Córdoba) y, en la última presentación de su equipo ante Defensa y Justicia, estuvo en modo Selección.

En este contexto, el experimentado arquero dijo presente en el Canal de Boca y reconoció que no se equivocó a la hora de dar el "sí" para aterrizar en Brandsen 805: "Las sensaciones de primera mano son que no me equivoqué al aceptar la oferta de Román cuando me llamó por teléfono. Yo sabía que ya de por sí venía al club más grande que tiene este país y que venía a pelear por un título. Eso fue lo primero que barajé cuando Román me llamó. Y yo quería ser parte del club. Venía de un club muy grande de Inglaterra y el hecho de venir al Mundo Boca era un nuevo desafío. Venía de una operación de rodilla que lamentablemente me volvió a frenar estando acá. Después de tanto tiempo se hacía todo cuesta arriba y uno tenía que estar fuerte para superar todas esas cosas".

Con respecto a las formas en las que el club trató la lesión en su rodilla, Romero reveló: "El hecho de que no me hayan apurado, de que me hayan dado mis tiempos sabiendo que no soy un chico de 20 años y que la operación iba a requerir un cierto tiempo para volver a la cancha, fue espectacular. Porque pude recuperarme con tranquilidad, poner fuertes mis músculos para soportar los 90' y soy un agradecido al lugar que estoy. A mí me recibieron con los brazos abiertos y me brindaron todo para que yo pueda estar hoy disfrutando en una cancha".

Además, Chiquito no dejó pasar su oportunidad para resaltar el trabajo del día a día: "En Boca descubrí una parte nueva del entrenamiento de arqueros. Yo tengo una rutina especial con los kinesiólogos, después salgo a entrenar con los muchachos y al final de todo los arqueros volvemos al gimnasio a trabajar con los kinesiólogos. Nunca en mi vida me exigieron tanto después de un entrenamiento como me exige Fernando Gayoso. Y eso está bueno, todo suma. Yo los primeros partidos sentía que jugaba 130 o 140 minutos, como con Atlético Tucumán, que me acalambré un gemelo, o Central Córdoba. Entre la inactividad y la ansiedad, jugaba 140 minutos. Y hoy en día volvieron a ser 90".

Para finalizar, Romero se mostró ansioso por la Copa Libertadores que se avecina. "Va a ser la primera vez que me toque jugar una Libertadores. Me ha tocado a lo largo de mi carrera jugar cosas muy importantes y esta no será una más. Voy a dar todo para, Dios quiera, lograr ese objetivo. Sería algo muy lindo para mi carrera. Sabemos que no es fácil. Hay equipos brasileños con figuras que deberían estar en Europa. Pero nosotros tenemos un gran plantel, un grupo bárbaro, sin maldad. Sabemos que el club está por encima. Si hoy te toca jugar, buenísimo. Y si te toca ser suplente, no pasa nada. Si entendemos que lo principal es el grupo, las cosas van a andar. Boca se merece seguir prendido en el campeonato y sabiendo que hay cosas lindas que se vienen en el corto plazo".