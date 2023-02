El anuncio sobre Berni Llaver que celebra el automovilismo mendocino

La abrupta salida del equipo Chevrolet oficial del TC2000 complicó el futuro de Bernardo Llaver en el automovilismo nacional. El de San Martín vivió momentos complicados, inciertos, pero todo eso ya quedó atrás y el 2023 es muy prometedor. Es que, luego de ser oficializado como piloto del Toyota Gazoo Racing en el TCR, el Equipo Oficial Honda de TC2000 confirmó que será compañero de Facundo Ardusso y Javier Scuncio Moro en la temporada que comenzará el 26 de febrero en Buenos Aires.

"En un momento pensé que no iba a estar en TC2000 y era una lástima porque el año pasado había peleado el campeonato. Estoy en TC2000 desde 2008 y no me quería ir. Nunca bajé los brazos. Hace un tiempo surgió esta posibilidad que me dio Roberto Valle, Javier Ciabattari y la gente de Honda, trabajamos y hoy se puede confirmar", expresó Berni al respecto.

Berni manejará uno de los Civic oficiales.

Luego, en declaraciones al sitio oficial de la categoría, agregó: "Estoy muy feliz de poder continuar en la categoría y en el equipo con el cual trabajé en 2016 que es el FDC. Estoy seguro que conseguiremos buenos resultados y que funcionaremos muy bien".

Roberto Valle, director del equipo, se mostró feliz por la noticia: "Es fundamental tener un chico como Berni, no solo para el equipo sino también para la categoría. Hicimos todo lo posible para que Toyota lo autorice a que corra con nosotros, y luego de una gestión muy buena de Darío Ramonda lo pudimos lograr".

"Estamos seguros que, junto a Facundo (Ardusso), a Javier (Scuncio Moro) y a Berni formamos un gran equipo. Trabajamos para anunciar prontamente al piloto que ocupe la cuarta butaca. Todos los equipos estamos trabajando para conseguir el mejor resultado y el nivel de competitividad va a ser muy alto. Yo no tengo dudas que nosotros vamos a hacer un muy buen año", cerró.