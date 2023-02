El Huevo Acuña y una tremenda reacción que dejó mal parado a Sampaoli, su DT en Sevilla

El Sevilla no consigue regularidad en la Liga de España y ayer sufrió una dura derrota ante Osasuna, que lo deja muy cerca de la zona roja del descenso y con Jorge Sampaoli en la mira, pero no solamente por lo futbolístico, si no por una furiosa reacción que tuvo Marcos Acuña y que generó una lluvia de reacciones en las redes sociales.

Fue en el minuto 86 de partido, instantes después del tercer gol de la visita, cuando Nemanja Gudelj se aceró a Óliver Torres con un papel que incluía instrucciones del entrenador argentino. Mientras estudiaba su contenido, el Huevo se aceró, le arrebató la hoja a Óliver y lo lanzó al césped ante la sorpresa de todos. El campeón del mundo, que ingresó en el entretiempo por Lamela, lo entendió como una distracción, aunque Sampaoli podría interpretarlo como un desaire a su autoridad.

Luego del partido, el entrenador habló con los medios pero no se refirió a la reacción de Acuña. Solamente se dedicó a analizar el duelo y dijo que los rivales les "golpearon" cuando intentaron levantarse. "Ha sido un partido que siempre fue cuesta arriba. Intentamos superar el desgaste con rotaciones, jugadores que estaban enfermos. Tratamos de superar a un rival agresivo y descansando con la organización, pero nos costó mucho organizar el juego", recalcó el argentino.

Cuestionado por lo bueno o lo negativo de no tener que jugar ahora un partido entresemana, comentó que no sabe "si viene bien o mal no jugar esta semana tras un resultado que no se esperaba", aunque puntualizó que trataran "de aprovechar la semana para organizarse mejor".

"Encontraron el 1-2 -Osasuna- en una acción fortuita y el 2-2 cuando tratamos de ir para arriba. Nos pegaron justos y además sus cambios entraron bien cuando teníamos muy cansada a la línea defensiva", finalizó. La derrota deja al Sevilla en el 14° lugar de la tabla de posiciones con 25 unidades, dos más que el Valencia quien por ahora está perdiendo la categoría.