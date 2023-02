El curioso final del discurso de Messi en The Best, dedicado a sus hijos: "Thiago, Mateo, Ciro, los amo y..."

El gran ganador de la noche de los Premios The Best de la FIFA fue Argentina. El campeón del mundo pisó fuerte en la gala realizada en París y se llevó todos los galardones posibles: Dibu Martínez fue el mejor arquero, Lionel Scaloni el mejor técnico y hasta la hinchada albiceleste fue destacada. Pero Lionel Messi, quién si no, fue la gran estrella de la noche al ganar como mejor jugador del mundo. Y Leo, sin perder su esencia, subió al escenario, dio su discurso y dejó un curioso y divertido mensaje dedicado a sus hijos.

"Buenas noches", saludó el capitán de la Selección argentina, y recibió aplausos y ovación de todos los presentes. "Me hacen poner más nervioso de lo que estoy", admitió el crack argentino, que a pesar de los interminables premios sigue mostrando un poco de nerviosismo en cada gala.

"Antes que nada, decir que es un placer volver a estar acá, entre los tres mejores con Benzema, aunque no está, con Kylian, que los dos tuvieron un año grandísimo. Es un honor volver a estar en la gala y poder ser el ganador", aseguró Messi, siempre caballero, con elogios para sus competidores en The Best, los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé.

"Quiero agradecer obviamente a mis compañeros porque hoy estamos acá con Scaloni y el Dibu. Nosotros estamos en representación de ellos. Sin ellos no estaríamos hoy acá, como lo dijo mi técnico, Scaloni. Esto es parte de ellos y es un reconocimiento al grupo por lo que hicimos", siguió Messi.

"Este año fue una locura para mí. Pude cumplir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscar y de tanto insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Creo que es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden conseguir, y yo gracias a dios lo pude obtener", siguió la Pulga, que volvió a recibir la ovación del público presente en la gala de The Best.

Y después de dejar un mensaje para su familia y los hinchas argentinos, Leo se puso en modo padre y envió un saludo especial a sus hijos: "Por último quiero agradecerle a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido de la manera que vivimos ese mes tan especial que va a quedar de por vida en el recuerdo nuestro y nada más. Le mando un beso grande a mis hijos, que están mirando. Thiago, Mateo y Ciro, los amo y vayan a dormir ya".

Tras agradecer y levantar el pulgar, Messi se rio, siempre pensando en que era tarde y que para los pequeños ya era el momento de dormir, siendo lunes y ya entrada la noche en París. Después de ver a papá ganar The Best, claro, hay que ir a dormir porque mañana hay que ir al cole...