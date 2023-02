Terrible denuncia del DT del Chelsea de Enzo Fernández: “No fue nada agradable”

El Chelsea de Enzo Fernández solo ganó dos de sus últimos 15 partidos entre todas las competencias. Aparece en el décimo lugar en la tabla de la Premier League, a 11 puntos de los cuatro primeros, en la previa de un partido clave ante el Tottenham de este domingo a las 10.30 de Argentina. Y Graham Potter, entrenador de los Blues, pasa por una fuerte presión.

El técnico del Chelsea recibió amenazas contra él y sus hijos por los malos resultados del equipo.

Con su equipo insultado y criticado fuera de la cancha por sus propios hinchas después de un duro mazazo 1 a 0 ante el último de la tabla, el Southampton, el fin de semana pasado, el extécnico del Brighton de Alexis Mac Allister fue apoyado por los dirigentes de su club, pero aseguró que las últimas semanas fueron particularmente complicadas.

En conferencia de prensa este viernes en la previa del partido ante Tottenham, Potter reveló un impactante momento que vivió recientemente. “El mundo es duro para todos. Estamos atravesando una crisis energética, una crisis del costo de vida, y la gente está en huelga cada dos semanas. Las cosas están difíciles, así que nadie quiere oír hablar del pobre viejo entrenador de la Premier League”, comentó primero.

"Sin embargo, cuando me hacen preguntas: '¿Es duro? ¿Es difícil? ¿Es agradable escucharlo?', por mucho que haya tenido apoyo, he recibido algunos correos electrónicos no particularmente agradables que dicen que quieren que me muera, quieren que mis hijos mueran. Obviamente, eso no es agradable de recibir", reconoció el entrenador.

"Si me preguntan sobre eso durante cuatro meses, estoy bajo presión durante cuatro meses y estoy bajo presión porque ustedes (los periodistas) necesitan vender, ¿qué se puede esperar al final? Si no obtenemos los resultados, entonces obviamente eso es lo que pasa. Así es el fútbol. Así es", explicó el técnico de Chelsea.

"El desafío para mí es, 'Ok, ¿cómo me comporto'? Eso es a lo que siempre recurro. Cuanto más alto vas, más presión tienes sobre cómo eres como persona", opinó Potter, que fue fuertemente observado por la prensa inglesa desde que reemplazó a Thomas Tuchel en Chelsea a principios de septiembre. El inglés solo pudo ganar nueve de sus 25 partidos como técnico de los Blues, que gastaron cerca de 600 millones de libras en los últimos dos mercados de pases.

El partido de este domingo contra el Tottenham por la Premier League podría ser decisivo para Potter, quien también tiene el gran desafío de revertir el 1 a 0 sufrido contra Borussia Dortmund en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League el 7 de marzo.

Además, Potter reconoció: "Es un desafío. Si vas a trabajar y alguien te insulta, no va a ser agradable, o si te llaman la peor persona en la historia del club... Puedes decir: 'Oh, no me importa', pero sabes que estás mintiendo porque a todos les importa lo que la gente piense, porque estamos programados para estar conectados socialmente".

“Quiero triunfar aquí. Es una tontería la idea de que no me importa. La gente tiene la percepción de que no me importa y mi respuesta es ¿en qué se basa eso? ¿Cómo lo saben? Le pediría que le pregunte a mi familia cómo ha sido la vida para mí y para ellos. No ha sido nada agradable", cerró el técnico del Chelsea.