Racing debuta en la Copa Argentina ante San Martín de Formosa, del Federal A

Racing Club enfrentará a San Martín de Formosa, del torneo Federal A, en un encuentro a jugarse en la ciudad de Resistencia y correspondiente a los 32avos. de final de la Copa Argentina. El partido se jugará desde las 21.40 en el estadio Centenario de la capital chaqueña, contará con el arbitraje de Nicolás RamÍrez y la transmisión de TV estará a cargo de la señal TyC Sports.

La Academia viene de golear por 3-0 a Arsenal por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), torneo en el que se ubica en la 13era. posición con cinco unidades, a siete del líder Lanús (12). El entrenador Fernando Gago realizará varias modificaciones con el objetivo de darle descanso a algunos futbolistas por la doble competencia.

Racing arranca su sueño copero.

En el arco, Matias Tagliamonte podría ingresar por Gabriel Arias, mientras que en la zona defensiva, Iván Pillud, Jonathan Galván y Emiliano Insúa entrarían por Facundo Mura, Leonardo Sigali y Gonzalo Piovi, respectivamente. De mitad de cancha hacia adelante, Edwin Cardona ingresará por Matías Rojas, mientras que Nicolas Reniero lo hará por Maximiliano Romero.

El equipo formoseño ya disputó anteriormente una etapa final de la Copa Argentina en 2016, cuando cayó en los penales ante Lanús, que venía de ser campeón de la mano del DT Jorge Almirón. San Martín asumirá este partido, más allá de todo, como una suerte de preparación para su estreno en el Federal A, en donde participará en la zona 4 y en la que debutará ante Juventud Antoniana de Salta, en condición de visitante, el próximo domingo 12 de marzo.

Además, Newell's Old Boys enfrentará a Claypole, que juega en la Primera C, en un encuentro que se jugará desde las 19.20 en el Estadio Único de San Nicolás, de la ciudad bonaerense homónima, mientras que Gimnasia y Esgrima La Plata, de andar tambaleante en la Liga Profesional de Fútbol, y Excursionistas, de muy flojo inicio en la Primera C, se enfrentarán desde las 17 en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, de Defensa y Justicia, en Florencio Varela.