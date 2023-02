Sufren Galtier, Messi y todo PSG: la lesión de Neymar es peor de lo que se imaginaba

La alegría por el triunfo agónico del París Saint Germain ante Lille, se vio algo opacada por la lesión que sufrió Neymar durante el partido. El astro brasileño, tras una entrada de Benjamin Andre, se torció feo el tobillo derecho, y desde el club descartaron una fractura aunque, al parecer, la lesión es más grave que lo informado tras el partido.

Apenas terminó el juego, PSG confirmó que "Neymar, que sufrió un esguince de tobillo durante el partido contra el Lille, se sometió a una resonancia magnética. Esta no revela fractura alguna. Se realizará una nueva valoración del ligamento dentro de cuarenta y ocho horas". Pero este lunes se agregó que padece una rotura parcial de los ligamentos.

Neymar, en su cuenta de Instagram, compartió una imagen de su pie y escribió: "Again and again (una y otra vez)". Si se confirma la última noticia, tendría entre tres o cuatro semanas de recuperación por lo que se perdería la revancha ante Bayern Munich por los octavos de final de la Champions League.

Kylian Mbappé, también en las redes sociales, le envió un sentido mensaje: "Stay strong. All the team waiting for you very soon. Let's go bro. (Mantenerte fuerte. Todo el equipo esperándote muy pronto. vamos hermano)". Mucho se ha rumoreado de Neymar estas últimas fechas, blanco fácil cuando las cosas van mal en el PSG.

Su salida del campeón francés, sin embargo, parece complicada. Tiene contrato hasta 2027 y no hay clubes dispuestos a asumir su alta ficha. Menos aún con el historial de lesiones que tiene, acrecentado después de esta última en el tobillo que le deja casi sin opciones de llegar a uno de los partidos más importantes de la temporada.