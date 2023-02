Sergio Ramos se animó a decir lo que el mundo del fútbol piensa de Messi: "Ya no..."

La actuación de Lionel Messi en la victoria del PSG ante Lille, generó una nueva ola de elogios hacia el argentino. Y uno de los que se rindió a sus pies fue Sergio Ramos, con quien durante años disputó durísimas batallas en la Liga de España pero que ahora disfrutan de compartir el mismo equipo. El ex Real Madrid fue claro y expresó lo que el mundo del fútbol piensa de la Pulga.

Messi y Sergio Ramos disfrutan del entrenamiento.

"Ya no me sorprende lo de Leo (Messi). En el Barcelona estaba acostumbrado a decidir los partidos como lo hizo hoy (por ayer). Me alegro de que ahora esté en mi equipo", expresó el defensor, que no es la primera vez que elogia a Messi. Semanas atrás ya había asegurado que prefería tenerlo como compañer: "Es mejor tenerlo como compañero. Al que le des a escoger Messi a favor o en contra, la respuesta es rápida y sincera. Para mí siempre ha sido uno de los mejores del mundo, por no decir el mejor".

Además, Ramos habló sobre la relación que mantienen ambos dentro del vestuario y fue muy sincero: "Es algo que despierta mucha curiosidad. Pero tenemos el mismo objetivo: ganar con el PSG. Queremos hacer mejor al equipo, con nuestra experiencia y buenas actuaciones. Mi relación con Messi es excelente. Hay un gran respeto entre los jugadores".

En más de una ocasión a ambos se los ha visto muy cercano y hasta el propio Messi ha revelado que es un "espectáculo" tener al defensor de su lado: "Sergio Ramos como compañero es un espectáculo. Ahora ya no me produce nada, pero al principio sí que fue raro después de tantos años de rivalidad, tantos Clásicos jugados, tantas peleas que tuvimos dentro de la cancha...".

Luego de la agónica victoria Christophe Galtier decidió otorgar dos días de licencia al plantel del equipo parisino antes de encarar la recta final hacia el clásico contra el Marsella, a jugarse el próximo domingo en el estadio marsellés del "Velodrome", y Messi se fue a Barcelona para descansar con su familia.