Qué dijo Insua del rumor bomba de una reunión con Riquelme para dirigir a Boca: "Si me…”

Mientras Boca continúa aún sin director técnico tras la renuncia de Jorge Almirón y el fin del interinato de Mariano Herrón, la danza de nombres está a la orden del día. Durante el fin de semana surgió el rumor bomba de una supuesta reunión entre Juan Román Riquelme y el DT de otro grande del fútbol argentino.

Se trata de Ruben Darío Insua, actualmente en San Lorenzo. Tras las distintas versiones que circularon fue el mismo Gallego quien despejó todo tipo de dudas. Durante la jornada de este lunes el campeón de la Copa Sudamericana 2002 dijo presente ante las cámaras de TyC Sports y aclaró la situación.

Mirá el video

En su mano a mano con Quique Felman, el hombre del Ciclón aseguró: "Ni cené con Román, que si me hubiese invitado a un asado hubiese ido, un asado no se le niega a nadie. Ni tampoco hablé por teléfono con él. No tengo el gusto de conocerlo personalmente. Nunca he hablado con él".

"Tengo un gran concepto, obviamente. Para mi Riquelme es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino. Antes del partido nuestro con Boca tuvo palabras muy elogiosas hacia mí, cosa que se lo agradecí en su momento. Nada más que eso", sentenció Insua.