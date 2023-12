El mensaje de Insua que ilusiona a los hinchas de San Lorenzo con la Copa Libertadores: "En nuestra primera experiencia ganamos..."

Luego de las elecciones, que dieron como ganador a Marcelo Moretti, San Lorenzo se prepara para estar a la altura de un 2024 en el que volverá a formar parte de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Ciclón, por Tabla Anual, se había ganado un lugar en la fase previa, pero el título de Rosario Central en la Copa de la Liga liberó un cupo y los de Boedo fueron los beneficiados.

Ante esta situación, quien alzó la voz y habló de lo se le viene a su equipo fue Ruben Darío Insua. El director técnico, en su diálogo con el programa "Relatores" de la AM 750, confirmó los tres refuerzos que están al caer: "Romaña me había llamado la atención de los partidos que jugó con Olimpia, en Paraguay, y no se me había ocurrido en el primer listado de incorporaciones. Y un día (Néstor) Ortigoza me preguntó si me gustaba. Le dije que sí, que lo vayan a buscar.

Insua se ilusiona con dar pelea en la Copa Libertadores.

"También llegamos a un acuerdo con Eric Remedi y se logró la continuidad de (Facundo) Altamirano. Hablé con Tarragona y tiene todo acordado con el club. Seguiremos buscando jugadores para el mediocampo y delanteros", añadió el director técnico de San Lorenzo.

A la hora de hablar de Augusto Batalla, capitán y referente a lo largo de la temporada, el Insua reveló: "Casi seguro que Batalla se va. Perdemos un jugador muy importante. Fue un ejemplo de comportamiento adentro y fuera de la cancha. Cuando llegué no había jugado un solo partido en el campeonato, creo que jugó por Copa Argentina, pero ya lo tenía visto de River, y del Sudamericano con Argentina; siempre me pareció un gran arquero. Batalla tuvo una temporada excelente, con la valla menos vencida del torneo. Dejó una gran imagen. Y para jugadores que se comportan como Batalla, las puertas del club deben estar siempre abiertas".

Para finalizar, el Gallego le envió un optimista mensaje a los hinchas de cara a la participación de su equipo en la Copa Libertadores: "Para el club es un desafío muy importante. Nunca dirigí a San Lorenzo en Copa Libertadores. En nuestra primera experiencia ganamos la Copa Sudamericana y ojalá se pueda concretar este desafío. Es el torneo más importante de Sudamerica. Es muy compleja, hay 8 u 10 equipos que arrancan como candidatos. Haremos una preparación intensa".