El anuncio bomba del nuevo presidente de San Lorenzo por un posible refuerzo: "Insua me pidió que hable con..."

El título de Rosario Central en la Copa de la Liga Profesional no solamente se festejó en Santa Fe. Con la victoria del Canalla ante Platense, San Lorenzo se metió en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. En este contexto, Ruben Darío Insua trabaja con la mente puesta en el armado de un plantel competitivo para un año que será agitado.

En este sentido quien se refirió a los pedidos del Gallego de cara a la temporada venidera, fue Marcelo Moretti. El flamante presidente de la institución, que asumirá oficialmente a su cargo el próximo martes, dijo presente en el sorteo de Copa Argentina y allí soltó un anuncio bomba.

Mirá el video

Para comenzar, aseguró que por pedido del DT habló con Ángel Romero. El paraguayo, que vistió los colores de San Lorenzo entre 2019 y 2021, disputó un total de 55 partidos, convirtió 13 goles y su despedida no fue la mejor en relación a sus compañeros y los hinchas.

"Con Ángel hablé, me lo pidió el Gallego, pero va a tener familia en Brasil y hay nuevas autoridades en Corinthians que van a querer retenerlo. El martes iniciaré charlas porque me encanta cómo juega y quisiera que tenga revancha porque se fue mal del club", manifestó Moretti.

Sobre los refuerzos y el armado del plantel, sentenció: "Ahora queremos tener un salto de calidad, un equipo protagonista. La segunda Libertadores y el estadio de Boedo serán las dos prioridades. La idea es que no se vaya nadie. Insua nos pidió que se queden 14 jugadores, entre ellos once titulares. Obviamente que si hay una oferta la analizaremos, pero en principio la idea es que no se vaya nadie. Mañana me juntaré con Jorge Brito por Palavecino y Batalla. Vamos a ver qué sucede".